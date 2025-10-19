江原啓之「あの世で困るはずもないんですよ」“法名”がないと天国に行けない!? リスナーからの質問に回答

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。10月12日（日）の放送では、亡くなった後の法名（戒名）に関する不安を持つリスナーからの質問に、江原が答えました。近頃、亡くなったときに直葬され、亡くなった後の名前、法名をつけない人が増えたとお聞きしました。でも、法名がないとあの世で困るとも聞きます。私の親戚も「亡くなったときは何もしなくてよい」と言います。本人の望み通りにしてあげても、大丈夫なのでしょうか？私は、そのお話を知りません。法名がないとあの世で困るはずもないんですよ。だってそんなこと言ったら、仏教徒以外はどうするの、っていうお話です。（あの世に行って）「あなた法名は？」「ございません」「ええっ!? 法名がないと、これより先はいけませんぞ！ あなたは天国には行けません。早く戻るのです！」なんてこと、あり得ないですよ。法名は関係ありません。ただ、法名よりも大事なのはお葬式。ささやかでも良いので、お葬式をすることです。（亡くなっても）死んだことに気づかない人のほうが多いので、葬式をすることによって（亡くなった人が自分の葬式を見て）「えっ!? 私、死んだんだ！」ってなる。直葬して既に骨になっていても、ちゃんとお葬式さえしていれば、気づくのです。それを何にもしないと、（亡くなっても）日常の生活をしてしまうんです。そういった霊はたくさんいます。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子