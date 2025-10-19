でか美ちゃん「学級委員長とかをやるのが好きだったので…」ラジオ番組で発揮している“バランサー力"その原点とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。10月13日（月・祝）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。10月15日（水）の放送は、タレントのでか美ちゃんが登場！ 現在担当しているラジオ番組のことなどについて伺いました。

◆相手によって自分自身も変わる

れなち：でか美ちゃんは現在、3つのラジオ番組にレギュラー出演していらっしゃいます。TBSラジオ「こねくと」の火曜パートナー、NACK5「FAV FOUR」の水曜アシスタント。

でか美ちゃん：そうですね。あとは、BAYFM「78 musi-curate」を月1でやらせてもらっています。

れなち：現在はパートナーとかアシスタントとか、いわゆるメインパーソナリティがいて、その方をフォローしたり、掛け合いをしたりするポジションが多いじゃないですか。そこに関しては、いかがですか？

でか美ちゃん：やっぱり、相手によって自分自身も全然変わるなっていう感じですね。ただ「こねくと」は（メインパーソナリティの）石山蓮華ちゃんが同性で同世代なので、友達にもなって対等な関係というか、例えば、オープニングで私が持ってきた話をする週があったり、蓮華ちゃんの話を聞くときもあったり、という感じで。

れなち：同じ番組とかをやっている人とは、わりと友達になれるタイプですか？

でか美ちゃん：私は全然なれるタイプですね。とはいえ、人によりますけど。

れなち：“いけるな”って思った人とは、プライベートでも普通にご飯に行ったり、何か一緒に観に行ったりするのも全然いける？

でか美ちゃん：うんうん。

れなち：だからこそ、同世代でのラジオって楽しそうですし。

でか美ちゃん：めっちゃ楽しいし、正直「こねくと」に関しては蓮華の家に行ってる感覚（笑）。

れなち：ハハハ（笑）。

でか美ちゃん：一方「FAV FOUR」は、本当に（水曜パーソナリティの）古坂大魔王さんがボケまくるというか嘘つきなんですよ。だから、ボケとツッコミじゃなくて“嘘と訂正”という関係性なので、本当に「FAV FOUR」に行く前は「……よしっ！」みたいな気合いを入れないとできないなっていう感じはあります（笑）。

◆“バランサー”の能力はどこで養われた？

れなち：リスナーさんから「僕は、でか美ちゃんがラジオで見せるバランサーとしての能力を本当に尊敬しているのですが、そのバランス感覚はどのように養われたのですか？」と質問が届いています。

でか美ちゃん：え！ うれしいです、ありがとうございます。

れなち：どうですか？ これは最初から身に付いていたものですか？

でか美ちゃん：どうだろう？ これを自分で言うのも恥ずかしいですけど、（学生時代は）学級委員長とかをやるのが好きだったので、子どもの頃からそういうタイプだったのかな？ という気はします。あとは文化祭の幹事をしたり……なんか場が円滑に進んでいるのを見ているのが好きなんですよ。

れなち：好き（笑）!?

でか美ちゃん：最初に学級委員長をやりだしたのが小学5、6年生ぐらいだと思うんですけど、学級委員長を決めるときに誰も手をあげなくて、それで場が滞っている空気が本当に嫌だったんですよ。だから「目立ちたい」とか「仕切りたい」というよりも「誰もやらないなら私がやるしかないじゃん」っていうところからですね。

れなち：気まずい空気に耐えられないから。

でか美ちゃん：そう。それで、中学になっても高校になっても、みんながみんな学級委員長をやりたいわけではないから、毎回「じゃあ私がやります」みたいな感じでやり続けていたっていうのが、もしかしたら今も役に立っているのかもしれないです。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM