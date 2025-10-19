Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「僕が作り出したジャイアンですからね」若斗の誕生日を祝うリスナーのリクエストに応えて、藤澤涼架と“寸劇”披露!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23：08頃〜）。

10月13日（月・祝）の授業（放送）では、10月8日に29歳の誕生日を迎えた若井の誕生日スペシャルを実施。リスナーから届いた質問に答えていきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

若井先生お誕生日おめでとうございます！ 突然ですが、若井先生にお願いしたいことがあります！ 私は授業中にやってくる眠気とずっと闘っているので、今後、授業中に眠気がやってこないように若井先生の「どっか行ってろ!!!!」で眠気をどこかへ飛ばしてほしいです！（滋賀県 17歳 女の子）

＜ミセスからのメッセージ＞

大森：あれ、でも若井先生のじゃなくて、“ジャ井アン”（＝ジャイアン風に話す若井）のだから……。

若井：そう！ あれ、俺じゃないから（笑）！

大森：ジャイアンでもないんだけどね！ ジャイアンは「どっか行ってろ！」なんてまず言わないから（笑）。

若井：僕が作り出したジャイアンですからね！

大森：え、いいですか？

若井：（息を整えて）……でも、これね……実は亮ちゃん（藤澤）のスネ夫がいないと成立しないんだよね！

大森：ちなみに、りょうちゃんのもスネ夫じゃないですから（笑）！

若井：でも、シチュエーションがないと役に入り込めないんだよね！

藤澤：なるほどね？

大森：じゃあ、（りょうちゃんがスネ夫風に）「ジャ井アン、ジャ井アン！」って話しかけてあげた方がいいんじゃない？

スネ澤（＝スネ夫風に話す藤澤）：「ジャ井アン、ジャ井アン！ ね、眠気……授業中眠気……って出てくるよね～！」

ジャ井アン（＝ジャイアン風に話す若井）：…………。

スネ澤：「ほら、眠くなってきた!! だんだんと眠くなってきたぁ!! ほらほらほら!! ……早くしろよぉ!!」

大森・若井：（笑）。

若井：催眠術師・スネ夫（笑）？

大森：何言ってんの（笑）？

藤澤：（メッセージを送ってくれたリスナーが） 「授業中眠気がつらいから追い払ってくれ」って言ってるシチュエーションも込みで！ 考えて……。

若井：俺が悪かった！ ごめん!! もう1回お願いします！

藤澤：いきますよ？

スネ澤：「ジャ井アン！ ジャ井アン、ジャ井アン！ 授業中、だんだんと眠くなってきたぁ！」

ジャ井アン：…………。

スネ澤：「ほらほらほら！ 眠いぞ、眠いぞ!!」

ジャ井アン：……（お茶を飲み始める）。

スネ澤：「お茶飲むなよぉ!!!（笑）」

ジャ井アン：「どっかいってろぉ!! お前ぇ!!」

全員：（笑）。

大森：はい、お疲れさまでした（笑）！

若井・藤澤：お疲れさまでした（笑）。

