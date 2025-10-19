大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズに向け、ロースターに一部変更を加えている。ウィル・スミス捕手の復帰によってダルトン・ラッシング捕手を外し、代わりに右腕のベン・カスパリウス投手を登録した。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が報じている。

追加されたカスパリウスは、ブルペン陣として今季前半に大きな貢献を果たした存在だ。救援やピンチを迎えた場面での登板、先発としてもマウンドに立った経験があり、昨季のワールドシリーズでも登板した実績を持つ。

しかし、カスパリウスは今季の終盤では成績が悪化し、最終的に3Aに降格となっていた。エドガルド・エンリケス投手やウィル・クライン投手もいる中でのロースター登録は意外な変更だとも言える。

今回のロースター変更についてアンドリュー・フリードマン編成本部長は「ベンが少し調子を落としていたので降格させ、何に取り組むべきかを課題として与えた。そして彼はそれを成し遂げた。良い選択肢は多いと感じているが、ベンが私たちにとって正しい選択だと考えている」と言及した。

