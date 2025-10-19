有吉「もう恐縮しっぱなし」元横綱・白鵬の熱烈歓迎にタジタジ「白鵬さんが優しいんだよ」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号・関太とアルコ＆ピース・酒井健太です。10月12日（日）の放送では、有吉が観劇した舞台「モンゴル・ハーン」について語りました。

◆「手がゾウみたいにデカい！」

先日、元横綱・白鵬翔さんがアンバサダーを務める舞台「モンゴル・ハーン」を観に行ったと言う有吉。プライベートでお世話になっている人と一緒に観劇し、その人が白鵬さんとも交流があったため、なんと開演前に白鵬さんの楽屋に招待されたそう。

有吉自身は、軽く挨拶を交わす程度かと思っていたところ、いざ楽屋のドアを開けると、タキシードを着た白鵬さんが「有吉さん、今日はありがとう！」と熱烈歓迎。さらに、「まだ開演まで時間があったんだけど、その人と白鵬さんが世間話を始めて。『相撲を世界に広めたくて……』みたいな壮大な話を、1時間ずっと聞いていた」と明かすと、関も酒井もビックリ。

その後も、白鵬さんは記者会見の場に有吉も同席するよう勧めてきたり、「舞台後に、モンゴルに非常に貢献してくれた浅野忠信さんに花束贈呈があるんですけど、有吉さん、花束贈呈の役をぜひやってくれませんか？」とお願いするなど、積極的な白鵬さんに有吉もタジタジ。

上演直前には、後方の座席に座っていた有吉に対して、「有吉さん！ そこでいいの!? ここ座りなよ！」と声をかけてくれたそうで、「ただただ白鵬さんが優しいんだよ。『日本を代表するコメディアンですから』ってリスペクトしてくれて、もう恐縮しっぱなし（笑）」と振り返ります。

ちなみに、その日は公演初日だったそうで、それもあって客席には現役の力士やモンゴルの関係者も大勢いたと言い、「モンゴルの方に『有吉さん、握手してください』って言われたから握手したんだけど、みんな手がゾウみたいにデカい！ 強そうな人ばっかりだった」と話していました。

