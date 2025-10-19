大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14～15日にかけ、ミルウォーキー・ブルワーズとビジター戦を戦い2連勝した。その一方で、宿泊先のホテルでは不可解な現象が続出し、チーム内で話題になっているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ミルウォーキーでの試合は、ブルワーズに思わぬ形でもう一つのアドバンテージを与えてしまったかもしれない。ドジャースは悪名高い『フィスターホテル』に宿泊せざるを得ないからだ。このホテルは幽霊が出るという噂が絶えないホテルで、ムーキー・ベッツ内野手は宿泊を断っている」と言及。

続けて、「テオスカー・ヘルナンデス外野手は、ホテルに宿泊しているチームメイトから心霊現象の報告があったと述べたが、詳細は明らかにしなかった。情報源はホテルに宿泊しているドジャース選手の妻たちで、彼自身の妻が伝令役を務めていたという」としつつ、「部屋によっては、電気が勝手に点いたり消えたりする。それにドアのあたりから、物音や足音みたいなものが聞こえるんだ。なぜかは分からないけど」というテオスカーのコメントを紹介している。

フィスターホテルは100年以上の歴史を持ち、一部からは内装の老朽化が不可解な現象の原因ではと指摘されているというが、果たして真相はどこにあるのだろうか。

【関連記事】

【了】