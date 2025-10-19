「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、オリックス・バファローズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。（文・シモ）

櫻井頼之介（さくらいよりのすけ）

[caption id="attachment_233503" align="alignnone" width="530"] 東北福祉大の櫻井頼之介（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／68kg

・生年月日：2003年7月21日

・経歴：聖カタリナ学園高 - 東北福祉大

最速150キロ超の直球、スライダー、ツーシームなどの多彩な変化球で打者を圧倒する右腕の櫻井頼之介。オリックス・バファローズにほしい選手の一人だ。

東北福祉大では2年秋からエースとして頭角を現わし、昨季は春・秋2シーズンでともに4勝をマーク。今春は、東北福祉大を3季ぶりの優勝に導く活躍を見せた。

2-0で勝利した5月24日の仙台大との一戦では、9回121球を投げて4安打、8三振、無失点で完封勝利。終盤の9回になっても、150キロ超の直球を投げ込む出力の高さを見せつけた。

6月15日に行われた第74回全日本大学野球選手権大会の決勝・福井工業大戦では、9回118球を投げて、7安打1失点の完投勝利。東北福祉大を6大会ぶり4度目の優勝に導くとともに、自身も最優秀投手賞を獲得している。

仙台六大学リーグ通算30試合登板で、17勝3敗、防御率1.77の成績を残した櫻井。安定感のある投球内容と長い回を任せられるスタミナは、先発として合格点だろう。なんといっても、試合終盤にも直球の威力が衰えないのは強みだ。

オリックスが、上位で指名する可能性も十分あり得る。

