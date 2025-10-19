土壇場で勝利を飾った千葉[写真]=兼子愼一郎

　2025明治安田J2リーグ第33節の残りの5試合が19日に行われた。

　カターレ富山のホームに乗り込んだ北海道コンサドーレ札幌は、20分に高嶺朋樹のゴールで先制すると、68分にも高嶺の強烈なミドルシュートで追加点。札幌は2－0で勝利し、3試合ぶりの白星をつかんだ。

　FC今治vsレノファ山口FCの一戦は、今治が48分に一歩前に出たものの、88分に山口の山本桜大が1点を返し、1－1の痛み分けに終わった。7位ベガルタ仙台は、敵地で17位に沈む大分トリニータと対戦。勝てば昇格プレーオフ圏内入りとなる試合だったが、スコアは動かず、0－0で試合は終了している。

　2連勝中のモンテディオ山形とロアッソ熊本の試合は、後半にお互いが1点ずつを奪い合い、そのまま試合はタイムアップとなった。今節注目の一戦となった水戸ホーリーホックvsジェフユナイテッド千葉は、両者譲らず、試合終盤まで0－0が続く。すると迎えた後半アディショナルタイム、千葉の杉山直宏がCKのこぼれ球を拾うと、右足に持ち変え一閃。鋭いシュートがネットに突き刺さり、千葉が敵地で1－0で劇的な勝利を収めた。

　今節の試合結果と順位表は以下の通り。

◆■J2第32節

▼10月18日（土）
サガン鳥栖　1－0　ブラウブリッツ秋田
RB大宮アルディージャ　1－0　藤枝MYFC
いわきFC　2－1　愛媛FC
V・ファーレン長崎　4－0　ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田　0－4　徳島ヴォルティス

▼10月19日（日）
カターレ富山　0－2　北海道コンサドーレ札幌
FC今治　1－1　レノファ山口FC
大分トリニータ　0－0　ベガルタ仙台
モンテディオ山形　1－1　ロアッソ熊本
水戸ホーリーホック　0－1　ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　長崎（62／＋15）
2位　水戸（61／＋20）
3位　千葉（58／＋13）
4位　徳島（57／＋18）
5位　大宮（56／＋16）
6位　鳥栖（56／＋7）
7位　仙台（55／＋10）
8位　磐田（51／＋3）
9位　今治（48／＋5）
10位　いわき（46／＋9）
11位　札幌（46／－14）
12位　山形（42／＋1）
13位　甲府（42／－3）
14位　秋田（38／－10）
15位　藤枝（36／－6）
16位　熊本（35／－12）
17位　大分（35／－12）
18位　富山（27／－20）
19位　山口（26／－13）
20位　愛媛（20／－27）