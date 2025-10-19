2025明治安田J2リーグ第33節の残りの5試合が19日に行われた。

カターレ富山のホームに乗り込んだ北海道コンサドーレ札幌は、20分に高嶺朋樹のゴールで先制すると、68分にも高嶺の強烈なミドルシュートで追加点。札幌は2－0で勝利し、3試合ぶりの白星をつかんだ。

FC今治vsレノファ山口FCの一戦は、今治が48分に一歩前に出たものの、88分に山口の山本桜大が1点を返し、1－1の痛み分けに終わった。7位ベガルタ仙台は、敵地で17位に沈む大分トリニータと対戦。勝てば昇格プレーオフ圏内入りとなる試合だったが、スコアは動かず、0－0で試合は終了している。

2連勝中のモンテディオ山形とロアッソ熊本の試合は、後半にお互いが1点ずつを奪い合い、そのまま試合はタイムアップとなった。今節注目の一戦となった水戸ホーリーホックvsジェフユナイテッド千葉は、両者譲らず、試合終盤まで0－0が続く。すると迎えた後半アディショナルタイム、千葉の杉山直宏がCKのこぼれ球を拾うと、右足に持ち変え一閃。鋭いシュートがネットに突き刺さり、千葉が敵地で1－0で劇的な勝利を収めた。

今節の試合結果と順位表は以下の通り。

◆■J2第32節

▼10月18日（土）

サガン鳥栖 1－0 ブラウブリッツ秋田

RB大宮アルディージャ 1－0 藤枝MYFC

いわきFC 2－1 愛媛FC

V・ファーレン長崎 4－0 ヴァンフォーレ甲府

ジュビロ磐田 0－4 徳島ヴォルティス

▼10月19日（日）

カターレ富山 0－2 北海道コンサドーレ札幌

FC今治 1－1 レノファ山口FC

大分トリニータ 0－0 ベガルタ仙台

モンテディオ山形 1－1 ロアッソ熊本

水戸ホーリーホック 0－1 ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 長崎（62／＋15）

2位 水戸（61／＋20）

3位 千葉（58／＋13）

4位 徳島（57／＋18）

5位 大宮（56／＋16）

6位 鳥栖（56／＋7）

7位 仙台（55／＋10）

8位 磐田（51／＋3）

9位 今治（48／＋5）

10位 いわき（46／＋9）

11位 札幌（46／－14）

12位 山形（42／＋1）

13位 甲府（42／－3）

14位 秋田（38／－10）

15位 藤枝（36／－6）

16位 熊本（35／－12）

17位 大分（35／－12）

18位 富山（27／－20）

19位 山口（26／－13）

20位 愛媛（20／－27）