今日の運勢は？★10月20日（月）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月20日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月20日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ乙葉ウテナ（おとは・うてな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？対人運が良好な日。気が合う人たちと楽しく過ごせることでしょう。リフレッシュできると、面白いアイデアが浮かんでくるかもしれません。周りの人たちにも共有して一緒に行ってみるのも良いでしょう。今日は、身体を動かすことで運気アップができるようです。緑の多い場所などを散歩してみるのも良いでしょう。エネルギーを外に向けて発散させることで、スッキリとした気分で過ごせるようです。先輩などの言葉に感化されて、視野が広がるようです。改めて学びたいものができるかもしれない。自分と周りのために頑張ってみると良いでしょう。フルーツを食べるとさらに運気アップ！気になる人がいる場合はチャンス到来。素直になってみると良いでしょう。パートナーや恋人がいる人は、2人でアイデアを出しながら思い出になるようなことを行ってみて。好きなことに夢中になれそう。今後の夢や目標なども明確になってくるようです。自分がやりたいことなどを、きちんと説明できれば協力してくれる人も現れることでしょう。歩きやすい靴が今日のラッキーアイテム。社交的な一日になりそうです。 明るくテキパキ話すと好印象を与えることでしょう。仕事などにおいて、ビジョンが明確にあるならば相手にしっかり伝えられるように、整理しておくと◎わがままを我慢してみると、ラッキーなことが起こるかも。今日は、周りの意見を取り入れるなど、合わせるようにして過ごしてみましょう。お金に関することは、午前中に済ませておくと◎今日は、身の回りを整理すると心までスッキリできるようです。とくにニガテなものにも取り組むようにすると良いかも。遠くに住んでいる家族や友人に連絡をすると、楽しみな予定もできそう。勘が冴える日なので、自分の感覚を大切にしながら行動すると良いでしょう。もし延期にしたいものがあれば早めに連絡をすると◎時間があれば神社仏閣などに参拝へ行くのもおすすめ。活動的な一日。がんばった分だけ、充実感もあるようです。ただし、疲れはたまってしまうかもしれません。夜は落ち着いた雰囲気のなかで、ぐっすり眠るなど自分を癒やしましょう。今日は、気分が上がるようなことをすると良いでしょう。好きな作業などを中心に行って、楽しむようにしてみて。時間に余裕があるならば、ラジオや音楽などを聞きながら過ごすのも◎気を使うことが多くて、ちょっぴり疲れてしまいそう。用事などは早めに済ませて、自分だけの時間を作ると良いでしょう。他人と比べると焦ってしまいそうなので、冷静に対応しましょう。今日はチャンスの扉が開く日。小さな行動が大きな流れを呼び込みます。迷わず動けば、宇宙があなたを後押しするでしょう。元気に明るく楽しく！が幸運を引き寄せる鍵です。■監修者プロフィール：乙葉ウテナ（おとは・うてな）池袋占い館セレーネ所属。「当たるだけでなく、良い未来に変える為の占い」をモットーに、東京＆大阪の占い館で延べ2万人以上を鑑定。対面鑑定をメインにタロット講座、イベント出演やアプリの監修を手がけている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/