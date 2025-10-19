大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、ムーキー・ベッツ内野手が遊撃部門、ミゲル・ロハス内野手がユーティリティ部門でそれぞれゴールドグラブ賞最終候補に入った。両名とも受賞なら初となるが、ベッツはロハスの存在が大きいと感謝しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

過去に外野手部門でゴールドグラブ賞を6回（2016-2020,2022）受賞した実績を持つベッツは昨季遊撃に転向するも、故障離脱の影響で一旦外野に復帰。迎えた今季は開幕から再度遊撃を務めており、転向2年目ながら最終候補3名の中に入った。

同メディアは「ベッツは前例のない内野への転向の中で、ロハスのような選手が味方にいてくれるのは本当に幸運だと指摘した」としつつ、「ミギーの存在は、本当に人生最大の幸運の一つだ。彼は野球全般、特に遊撃の知識が非常に豊富だ。実際にプレーしているチームメイトがいると、試合中や投球の合間に質問することができる。彼はいつも答えを持っていて、毎日ベストを尽くしてくれる」というベッツのコメントを紹介。

続けて、「多くの人がロハスをクラブハウスのリーダー、そして現役引退後に指導者になれる人物だと見ているのには理由がある。ベッツとコンビを組んで、ポジションを入れ替えながら彼を支えるというのは本当に特別なことであり、今季のドジャースがこれほど成功を収めることができた大きな理由でもある」と記している。

