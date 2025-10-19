ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、2得点を挙げた元イングランド代表FWダニー・ウェルベックを絶賛した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第8節が18日に行われ、ブライトンはニューカッスルと対戦。41分にウェルベックが飛び出してきたGKを越すチップキックから先制点を決めると、76分に1－1に追いつかれた後、84分には再びウェルベックがこぼれ球に右足を振り抜いて勝ち越しゴールを挙げ、2－1で勝利を収めた。

試合後、勝利に大きく貢献を果たしたウェルベックについて聞かれたヒュルツェラー監督は「正直であることは重要だし、実際そうだった。彼を交代させようかと考えていた。ところが彼はまた私を驚かせた。人生にはタイミングが重要な時がある。今回は良いタイミングだった」と決勝点前にウェルベックを交代させる可能性があったことを認めつつ、同選手には次のように賛辞を送った。

「誰もが彼の2ゴールに注目するだろう。しかし、彼のパフォーマンスを見れば、彼がどれだけゴールを守り、どれだけリカバリーランをしてくれたかわかるだろう。それが一番重要なことだ。基本的なことを正しく行えば、必ず報われる。ダニーはチームのために懸命に働き、そしてまさに必要な時にそこにいた」

「彼がペナルティエリア周辺で信じられないほどのクオリティを持ち、ゴール前で素晴らしいプレーをすることは、誰もが知っている。しかし、重要なのは彼がリーダーとしてどうあるかだ。彼はトッププロであり、トレーニングの前後は常に準備万端で、決して休もうとはしない」

「優れた人格を持ち、行動とパフォーマンスでチームを牽引する。それが彼を表す最も重要な要素だ。彼は利己的な性格ではない。常にチームメイトのために尽くす。それに加えて、彼は素晴らしいゴールスコアラーでもあるということだ」

【動画】ウェルベックが2得点で勝利に導く活躍！