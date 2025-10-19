俳優の六角精児さんが「酒」と「鉄道」という偏った視点により日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。次回新作が芸備線、木次線、一畑電車に決定したという。NHK BSプレミアム4Kなどで11月14日から放送開始する。

地域の鉄道路線で六角さんが自由気ままに途中下車しつつ、沿線の酒蔵や鉄道遺産を巡り、地酒や名物を味わう姿が人気の同番組。壇蜜さんが番組のナレーションを担当するほか、ミュージシャンの顔も持つ六角さんこだわりの番組BGMも魅力のひとつとなっている。

新作となる第42弾は、秋の中国地方でJR西日本の芸備線と木次線、島根県内を走る一畑電車の列車に乗車。芸備線と木次線は沿線人口の減少等で存続の危機に立たされている区間もあり、今年9月には芸備線の現状を考えてもらう機会とすべく、「芸備線を考えよう、楽しもう～六角精児バンド ライブ in 備後西城」が開催された。六角さんにとって縁のある路線といえるだけに、新作への期待が高まる。

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』の新作(第42弾)は、11月14日の21時5分から22時4分までNHK BSプレミアム4Kで放送予定。11月18日12時からNHK BSプレミアム4Kで再放送、11月20日21時からNHK BSでの放送も予定している。なお、同番組に関して、「NHK BSでの放送が火曜から木曜に変更になります。ご注意ください」とのこと。