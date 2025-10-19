マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、驚異的なペースで得点を量産している。18日、プレミアリーグ公式サイトが伝えている。

ハーランドは18日に行われたプレミアリーグ第8節のエヴァートン戦に先発出場すると、58分にクロスに頭で合わせて先制点を決めたほか、63分には左足で追加点を挙げ、2－0での勝利に大きく貢献を果たした。

この結果、今季リーグ戦8試合出場目にして早くも11ゴールを記録しており、2桁得点に到達。これはプレミアリーグ史上3番目の早さとなっており、5試合で達成した昨シーズン、6試合で達成した2022－23シーズンといずれも自身の記録に次ぐものとなっている。

また、クラブと代表戦を合わせて公式戦11試合連続ゴールを挙げているハーランドは、公式戦13試合に出場して23ゴールを挙げており、唯一ゴールを決められなかった相手は、プレミアリーグ第2節のトッテナム・ホットスパー（●0－2）戦のみとなっている。

プレミアリーグの得点ランキングでは2位のアントワーヌ・セメニョと5ゴール差と首位を独走しているハーランド。次戦は21日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節のビジャレアル戦となっており、12試合連続で得点を記録できるかにも注目が集まりそうだ。