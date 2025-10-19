新型プレリュードは顔で主張しない…そんな「すっぴんデザイン」って何？　担当デザイナーが語る

2025年9月5日、ついに発売となった新型プレリュード。じつに24年ぶりの復活ということもあってクルマ好きの注目の的となっていますが、そのスタイリングにも多くの声が寄せられているようです。そこで、今回はエクステリアデザインを担当したデザイナーの大沼氏に、その開発の意図を聞いてみました。

●デザインセンター 新型PRELUDE エクステリアデザインプロジェクトリーダー 大沼紀人さん

■軽快さとスタンスのよさを掛け合わせたスタイル

ーーでは、最初にコンセプトについて伺います。「UNLIMITED GLIDE」がグランドコンセプトですが、その設定に当たってはデザイン部も関わっていたのでしょうか？

「もちろんです。グライダーは当初から想起していたわけでなく、最新のHEVよるスポーツカーを模索するなかで出てきた案ですね。タイプRが戦闘機のように圧倒的なパワーを感じさせるのに対し、エンジンがなくても自然の力だけで何百キロも飛び、しかも動きはダイナミックというイメージです（株式会社本田技術研究所 デザインセンター 新型PRELUDE エクステリアデザインプロジェクトリーダー 大沼紀人さん。以下同）」

ーーそのなかで、デザインコンセプトについても設定したのでしょうか？

「グランドコンセプトを受けるかたちで、エクステリアについては「GLIDING CROSS STANCE」としました。グライダーの軽快さとスポーツカーのスタンスのよさを掛け合わせた発想ですね。具体的には『プロポーション』『サーフェス』『スタンス』をキーワードとしてスケッチを進めました」

ーーそのプロポーションですが、前側にピークを置いたキャビンは当初からの発案だったのですか？

「はい、かなり早い時期に決まっていましたね。前方にピークを持つのはまさにグライダーと同じですし、もちろん空力も考慮しています。また、ホンダはつねに乗る人を中心に考えていますので、視界や車体の動きの影響なども配慮しています。コンセプト出しの際はいろいろ迷いもありましたが、その後は大きな対案などもなく進みましたね」

ーーリヤのオーバーハングが少し長く見えますが…

「それは見る角度によるかもしれないですね。基本はロングノーズ、ショートデッキで、本来はフロントの若干長いオーバーハングと短いリヤのコントラストを狙ったのですが（笑）。リヤはボディを大きく絞っているので、実際より短く見えると思いますよ！」

■顔で主張するのではなくスタンスで見せる

ーーでは各部について伺います。フロントとリヤのランプは流行の形状ですが、それだけに個性を出すのは難しかったのではないでしょうか？

「じつは、今回は前後ライトなど灯体とグリルでの主張はあえて抑えたいと考えたんです。あくまで主役はシルエットとスタンスのよさということですね。横一文字型は流行ではありますが、同時に丸や四角にも匹敵するような普遍的な表現でもあります。また、フェンダーの張り出しを強調させるために、前後とも灯体部分を若干内側に寄せるなど細かい工夫も行っています」

ーーキーワードの「サーフェス」のとおり、新型は滑らかで抑揚のあるボディ面が特徴ですが、そのなかでもフード両端やボディサイドには明快なラインを引きましたね

「はい。リヤフェンダーからフロント上方への流れがある一方、フロントフェンダーからリヤへ駆け上がるラインはボディ後端へ溶け込んでいます。このふたつの流れがクロスすることで、大らかな面とシャープなエッジのコントラストや、ボディとタイヤの張り出しのコントラストが生まれるんですね。フード両端もシャープなラインですが、やはりフェンダーの大きな面との対比を表現しているんです」

ーーホイールアーチは大きな抑揚を生かした凸面ではなく、ネガ面を使っているのが意外です

「そこは悩ましい部分でしたね。スポーティなクルマとしてできるだけタイヤを大きく見せたかったのですが、特にこのクラスではこうした表現が有効なんです。それに、凸面だけにしてしまうと、逆に平坦になって抑揚を感じなくなってしまうんですよ」

ーーフロントタイヤ後ろのエアダクトは機能的要件だと思いますが、ダクト全体がドア下で閉じた造形になっているのがユニークです

「これは前後のリフトバランスのための要件ですね。今回は後付け感をなくしたかったので、プレーンなシルエットの中に融合する形状を考えました。また、じつはダクトの上下のラインは先のドア面のようにクロスしていて、ここでもエクステリアのテーマを繰り返しているんです」

■赤いボディと青い内装の組み合わせ

ーーボディカラーですが、今回は全体でも4色と少なく、特に有彩色は「フレームレッド」だけですね

「はい。ライトウェイトなカラーとして、より多くのお客さまに受け入れられることと、赤色は歴代プレリュードのヘリテージの意味もあります。あくまでも発売時点では4色の設定ということですね」

ーー次にインテリアについて伺います。抑揚のあるエクステリアに対し、インパネ周辺は他のモデルに準じた直線基調としましたね

「そこはホンダのアイデンティティとして、あくまで使い勝手を考え抜いた造形となります。また、メーターバイザーをフローティングさせて軽快さを出したり、ドアやセンターコンソールなど手の触れる部分に表皮を巻くことで特別感と機能性も表現しています」

ーーボディ色のレッドに対し、インテリアカラーをブルー基調にしたのはなぜですか？

「そもそも全体のテーマカラーは、大空を飛ぶグライダーのイメージからブルーなんですね。実際、エクステリアでも前後バンパー下部やブレーキキャリパーにアクセントとして使っています。インテリアでも単なる青ではなく、深みのあるブルーでシックかつ大人っぽさを出してボディカラーとのマッチングを図っているんですよ」

ーーでは最後に。新型は細部ではなくシンプルなシルエットやスタンスを大切しましたが、そのなかで個性や独自性を出すためには何が必要だと考えましたか？

「シンプルなデザインはトレンドと言えますが、単なる手法として考えるのではなく、そのなかで浮き上がってくるモノが重要なんです。ホンダらしく乗る人が中心であること、HEVとして内包する力を誇張するようなカタチではないこと。今回は、そうした取り組みのなかから浮き彫りになるものが個性であり独自性だと考えました」

ーー本質を突き詰めることで明快なエッセンスが浮き彫りになるということですね。本日はありがとうございました

〈文＝すぎもと たかよし〉