サンマは「本」、カレイは「枚」!? こんなに違う「魚の数え方」豆知識

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする雑学コラム。今回は“魚の数え方”の違いを紹介します。スーパーの鮮魚コーナーや食卓で、魚の数え方が違っているのに気づいたことはありませんか？ 泳いでいる魚は「一匹」、焼き魚のサンマは「一尾」、お刺身は「一切れ」のように、魚の状態や種類によって数え方が変化します。今回は、その興味深い数え方の違いを探ってみましょう。最も馴染み深いのがです。水槽で泳いでいる活魚や水揚げされたばかりの鮮魚は「一匹、二匹」と数えます。また「匹」は魚だけでなく多くの動物に使われる助数詞で、生命あるものとして捉えていることがわかります。ところが、魚が水揚げされ、商品として扱われるようになると、その数え方は一気に多様化します。代表的なのがです。食材として販売される魚は「一尾、二尾」と数えるのが一般的です。これは、生き物としての魚から商品・食材としての魚へと認識が変わることを表しています。一方、サンマやイワシ、カツオのように細長い形状の魚はと数えられることがあります。また、アジの開きやカレイのように、平たい形状の魚や切り開かれた魚はと数えます。紙や板のように薄いもの、平たいものを数える助数詞 が魚にも適用されているのです。ほかにも、マグロやサーモンなどを刺身用に四角い棒状に切り分けた状態を、魚を薄く切った一片を、 イワシの目刺しのように数匹をひもや櫛などで連ねたものをと数えるなど、加工や販売の形態によっても数え方は変わります。このように、魚の数え方が多様なのは日本人が古くから魚を大切な食材として扱い、その姿形や状態を細やかに見分け、区別してきた文化の表れと言えるでしょう。次に魚を手に取る際は、その数え方に注目してみると日本語の豊かさや食文化の奥深さを再発見できるかもしれません。