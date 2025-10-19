天理の秋空のもとに旧車・名車が勢揃い｜天理やまのべクラシックカーフェス2025

国民の祝日に関する法律が改正され「体育の日」から「スポーツの日」となって久しい10月の第二月曜日である10月13日、奈良県は天理の地に県内外から歴史ある名車が集結した。

【画像】120台を超えるバラエティ豊かな新旧国産輸入車が奈良・天理に集結（写真44点）

昨年は「やまのべ・大和三山クラシックカーフェスタ」として同地で開催されたイベントが、今年は「天理やまのべクラシックカーフェス2025」と改称。会場となった北大路乗降場を提供した天理教はじめ、天理市の全面的なバックアップのもと、「天理という土地と名を内外にさらに広く発信していきたい」という思いからこの名称になったと実行委員会の鈴木洋氏。

会場には国産のクラシックモデルが67台、ドイツ・イタリア・フランスなどの欧州車、アメリカ車が51台のほか、ランボルギーニ・アヴェンタドールやロータス・エミーラなど近代のスーパーカーも展示され、総数120台超のバラエティ豊かなラインナップとなった。

昨年に引き続き特別協賛社でもある奈良トヨタからは1977年ランドクルーザーや1975年セリカGT、そして1967年トヨタ・スタウトという珍しいモデルが展示された。

昨年展示され注目を集めた、奈良出身で先の自民党総裁選挙で党初の女性党首となった高市早苗氏がかつて所有していた70型スープラ、通称”さなえスープラ”は今回パネル展示のみとなっていた。（※理由は後述）

イベントでは、ともに奈良出身の自動車ライター西川淳氏と自動車ジャーナリスト今井優杏氏を昨年に続きゲストに招き、トークショーや二人が会場をめぐりながら注目のクラシックモデルを解説するコーナーなど、オーナー・見学者・ゲストが一体となって楽しめるプログラムも用意された。

当日は朝から小雨がパラつく空模様だったが大雨には至らず、午後には晴れ間が多くなり降雨時には幌やパラソルで”雨避け”していたクラシックモデルたちも幌をフルオープンするなど、”晴れ姿”を披露。

地元奈良から参加した4シーターの1980年モーガン4/4 のオーナーは「最近のオープンカーは幌も電動開閉でラクだろうけど、手間はかかるがこうやって手動で世話してやるのが愉しい」と、張り替えて28年経過しても丈夫で美しい艶を見せる幌を愛おしそうに開閉していた。

フルオープンは幌だけにとどまらない。各オーナーはピカピカに磨かれた吸気マニホールドやシリンダーヘッドが眩しいエンジンルームをオープンにし、見学者からのリクエストがあればその場でエンジンを始動し懐かしいエグゾーストノートを響かせる。屋外展示、そして一般ユーザーがオーナーという、こういったイベントならではのサービスとパフォーマンスに訪れた見学者にも笑顔がこぼれる。

オーナー同士も国産車・輸入車問わずお互いの車両についてにこやかに歓談。それぞれ持ち寄った宝物を自慢しあうような様子は、いつまでも若い頃の気持ちと情熱を持ち続けるクラシックカーオーナーならではの、ほほ笑ましく和やかな光景だ。

会場には自衛隊奈良地方協力本部や天理警察署、天理消防署が車両展示や記念撮影コーナーを設け、また北大路乗降場に隣接する広場では多くのキッチンカーによる飲食スペースやステージイベントが観られるマルシェが開催されるなど、会場全体が秋の3連休最終日を存分に楽しめる空間となっていた。

当日の来場者数は昨年比1000人増の約9000人。エントラントと来場者の笑顔が溢れるこのイベントは、天理市の秋の恒例行事として定着していきそうだ。

ーーー

※今回は残念ながら会場に持ち込まれなかった”さなえスープラ”は、会場から北に10kmほどにある「まほろばミュージアム」にて展示されている。先の総裁選で新総裁になって以来、県内外から訪れる見学者が総裁選前に比べ10倍に増えたそうで、この3連休も多くの来場が予想されたための”お留守番”となったそうだ。

文・写真：矢野晋作 Words and Photography: Shinsaku YANO