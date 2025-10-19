バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、クラブキャリア通算400ゴールに到達した。

ケインは18日に行われたブンデスリーガ第7節のドルトムント戦に先発出場すると、0－0で迎えた22分にコーナーキック（CK）に頭で合わせて先制点をマーク。試合はその後、両チームは1点ずつを加え、2－1で勝利したバイエルンは開幕7連勝を飾っている。

この試合の得点により、ケインはクラブキャリア通算400ゴールを達成。なお、その内訳は下部リーグへの期限付き移籍を繰り返した下積み時代のミルウォールで9ゴール、レイトン・オリエントで5ゴール、レスターで2ゴールに加え、長年にわたって活躍し、歴代最多得点記録を保持しているトッテナム時代の280ゴールと、バイエルンでの104ゴールとなっている。なお、イングランド代表では76ゴールも記録している。

クラブ公式サイトによると、今季はここまでバイエルンでの公式戦11試合出場で19ゴールを記録しているケインは試合後、「今シーズン最大の試合の一つだったと思う。多くのことが懸かっていた。特に勢いが重要だった。この勢いを維持して前進して、すべての試合に勝利したいとよく話をしている。そしてまさに今、僕たちはそれを実践している」と試合前は2位だったドルトムントとの直接対決に勝利した喜びを口にした。

【動画】ケインがクラブキャリア通算400ゴールを達成！