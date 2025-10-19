「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第5戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が19日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
ソフトバンクの先発マウンドを託されたのは、今季12試合登板で6勝2敗、防御率1.92と好成績を残した大津亮介。今日を落とすと3勝3敗のタイに持ち込まれてしまうだけに、この試合で勝利し日本シリーズ進出を決めたい。
崖っぷちの状況からの2連勝で息を吹き返しつつある日本ハムは、古林睿煬が先発。台湾が誇る右腕の活躍で、大逆転での下剋上へ望みを繋げられるか。
試合は、13時00分プレイボール予定となっている。
先攻：北海道日本ハムファイターズ
1番（左）水谷瞬
2番（遊）山懸秀
3番（指）フランミル・レイエス
4番（三）郡司裕也
5番（一）清宮幸太郎
6番（捕）田宮裕涼
7番（右）万波中正
8番（中）矢澤 宏太
9番（二）水野達稀
（投）古林睿煬
後攻：福岡ソフトバンクホークス
1番（遊）野村勇
2番（中）周東佑京
3番（右）柳町達
4番（左）柳田悠岐
5番（指）正木智也
6番（三）栗原陵矢
7番（一）山川穂高
8番（捕）海野隆司
9番（二）牧原大成
（投）大津亮介
