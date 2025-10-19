ノッティンガム・フォレストの指揮官を解任されたアンジェ・ポステコグルー監督は、プレミアリーグ史上2番目の早さでの解任となったようだ。18日、同リーグ公式サイトが伝えている。

ノッティンガム・フォレストでは2023年12月からヌーノ・エスピリト・サント前監督が指揮官を務め、昨季はプレミアリーグを7位で終えたことにより、1995－96シーズン以来の欧州カップ戦出場権を手にした。今夏には指揮官との契約を2028年6月30日まで延長していたが、共同オーナーであるエヴァンジェロス・マリナキス氏との関係悪化が報じられた後、9月8日に解任され、翌9日にポステコグルー監督の就任が発表された。

しかし、3失点での2連敗スタートを喫したポステコグルー監督は、就任後公式戦7試合（2分け5敗）でも勝利を収めることができず。代表ウィーク明けとなった18日にホームで行われたプレミアリーグ第9節のチェルシー戦も0－3で敗れてしまい、試合終了後わずか30分ほどで電撃解任となった。

なお、公式戦8試合目で解任されたポステコグルー監督のノッティンガム・フォレストでの指揮期間はわずか39日で終了。プレミアリーグ公式サイトによると、サム・アラダイス氏がリーズを30日で解任されたことに次いで、ポステコグルー監督はプレミアリーグ史上2番目の早さで解任された指揮官になったことが伝えられている。

プレミアリーグ歴代で最短の監督在任期間は以下の通り。

30日…サム・アラダイス（リーズ）

39日…アンジェ・ポステコグルー（ノッティンガム・フォレスト）

40日…レス・リード（チャールトン・アスレティック）

75日…レネ・ミューレンスティーン（フルアム）

77日…フランク・デ・ブール（クリスタル・パレス）

【ハイライト動画】ノッティンガム・フォレストvsチェルシー