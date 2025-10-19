大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、怪我からの復帰以降、ブルペン陣として活躍を見せている。ポストシーズンでは9回を抑えることができない場面も見られ、これには疲労の蓄積が原因となっているかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が報じた。

ミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦で9回に登板した佐々木は、2つの四球と二塁打で1点を失い、なおもピンチを残して降板。その後はブレイク・トライネン投手に救援を仰ぐこととなった。

デーブ・ロバーツ監督は佐々木について「球威自体は悪くなかったが、少しコントロールを欠いた。3イニング投げた影響が多少あったのかもしれない。選手の感覚とスタッフの判断を信じて起用したが、彼に対する信頼は変わらない」と語っている。

一方でウィル・スミス捕手は佐々木について「彼は火の中に放り込まれたようなものだった。少し疲れていたのだろう。彼は認めないだろうが、ポストシーズンでは精神的ストレス、移動の疲れ、そして肉体的な負担も重くのしかかる」と言及した。

