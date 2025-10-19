レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、19日に行われるラ・リーガ第9節セルタ戦の帯同メンバーから外れたことが明らかになった。

9月の日本代表の活動で左足首を痛めた久保は、その後痛みを抱えながらプレーを続けており、10月の日本代表の活動にも招集されると、14日に行われたブラジル代表戦には先発出場し、試合後には「やっと久しぶりに試合中に痛みなくプレーできたので、そういった意味では一歩前進かなと思います」と状態が回復しつつあることを明かしていた。

しかし、レアル・ソシエダは18日にセルタ戦に向けた遠征メンバーを発表すると、代表活動から戻った久保は招集外となった。

これを受け、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は久保がメンバーから外れたことを「大きなサプライズ」と綴り、「9月の代表戦以来、足首の痛みを抱えていた日本人選手は、痛みが治まらず、ブラジルとの親善試合には数分間プレーしていたが、コーチングスタッフはリスクを冒さないことを判断した」と足首の問題で欠場を余儀なくされることを伝えている。

また、ここまでわずか1勝で最下位に沈んでいるレアル・ソシエダにとって「最大のニュースは久保建英の不在だ」と記されており、「シーズンの厳しい時期に得点力と攻撃力を求めるチームにとって、彼の不在は大きな痛手となる」ことが指摘されている。