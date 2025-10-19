2025年のレギュラーシーズンが終了したプロ野球。11日からはポストシーズンが開幕する。今季も思うような成績が残せなかった選手もいる中、来季のブレイクを期待させるプレーを見せた選手も多くいた。そこで今回は、来季以降のレギュラー定着が期待される中日ドラゴンズの選手を紹介したい。

ブライト健太

[caption id="attachment_234440" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズのブライト健太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／92kg

・生年月日：1999年5月7日

・経歴：葛飾野高 - 上武大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（中日）

キャリアハイの出場機会を得たブライト健太は、来季こそレギュラー定着が望まれる選手だ。

上武大では4年時にブレイクを果たし、春のリーグ戦でMVPを受賞。大学選手権での活躍も評価され、2021年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団した。

ルーキーイヤーは一軍出場なしに終わったが、翌2023年に一軍デビュー。昨季は代打起用が中心だったが、2本のアーチを描くなど、持ち味を発揮した。

今季はシーズンのほとんどを一軍で過ごし、キャリアハイの83試合に出場。打率.259、3本塁打、20打点の成績を残した。

2025年は飛躍の兆しを見せたブライト。来季はスタメン定着、さらには主軸を担う打者となりたいところだ。

