日向灘に臨む宮崎県の中央部に位置する宮崎市(みやざきし)は、青い海と空、四季折々の花や緑に彩られ、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたまち。

鶏肉の生産量がトップクラスで、さらに全国シェアの約2割を占めるほか、「宮崎牛」や「宮崎ブランドポーク」、「完熟マンゴー」など食材も豊富。また、プロスポーツのキャンプ地としても有名で、マリンスポーツやゴルフなども気軽に楽しめ、ファンにはたまらない魅力が詰まっています。

今回紹介するのは、そんな宮崎市へふるさと納税返礼品を提供している「Sun食品」。宮崎県産鶏肉を中心とした焼き鳥の製造販売、持ち帰り専門店、国産牛・豚を含む精肉の直売所を展開する事業者です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった事業者と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「Sun食品」の詳細と、提供している返礼品などについて調べてみました!

九州産の鶏肉にこだわる! 宮崎市の返礼品提供事業者「Sun食品」について

株式会社Sun食品

・所在地：宮崎県宮崎市大字赤江1613-1

・事業内容：食肉製品製造・販売

鶏肉の生産量トップクラスの宮崎市で、焼き鳥の製造販売などをメインに、持ち帰り専門店などを営む「Sun食品」は、“九州産の鶏肉のおいしさを全国の方に届けたい”という思いから、徹底した衛生管理のもと、こだわりを持って製造している事業者です。

九州産の鶏肉にこだわり、最高品質の鶏肉だけを厳選して仕入れ、長年培った目利きの技術で、肉の弾力、ハリ感、色合いを確認し、見極めながら1本1本丁寧に串うちしています。個体差のある鶏肉をひとつひとつ手作業で丁寧にカットすることで、機械では再現できない“人の感覚”で、「食べやすさ」と「おいしさ」を追求しているとのこと。

仕入れた鶏肉の鮮度を大切にしているのも特徴。新鮮な鶏肉を1週間以内の短いサイクルで加工して出荷まで行っており、鶏肉本来のおいしさを味わうことができます。

「食卓での笑顔を思い浮かべながら、心を込めて作った自慢の品を、ふるさと納税を通じて多くの方にお届けしています」と事業者は語ってくれました。

Sun食品が提供する「九州産焼き鳥セット(60本)盛り合わせ」について

九州産の鶏肉をメインに使用した焼き鳥は、あふれる旨みがたまらない逸品。モモ串、皮串、砂肝串、カタ肉串、ぼんじり串、せせり串の中からセレクトされた5種以上、合計60本のボリュームで、家族みんなでワイワイ楽しめます。

事業者の想い

ふるさと納税を通じて、直接皆様の声をいただく機会が増えました。「家族みんなでおいしくいただきました」「子供が笑顔になった」など皆様から寄せられる感想は、私たちの励みです。

従業員全員で意見を出し合いながら日々品質改善に取り組んでいます。皆様の声に寄り添えるよう、これからも品質の向上を追求していきます。

自治体からのメッセージ

宮崎は、豊富な種類のブランド鶏を誇る日本有数の鶏肉産地です。若鶏(ブロイラー)の飼養羽数は全国第2位を誇り、全国シェアの約2割を占めています。また、鶏肉の消費量も多く、新鮮な鶏肉を味わえるのは、まさに産地ならではの魅力です。

宮崎市のふるさと納税返礼品について

「Sun食品」が提供する焼き鳥、鶏肉の返礼品を紹介します。宮崎市の中でも人気の返礼品なのだとか!

【訳あり】宮崎県産若鶏焼き鳥もも串 100本セット

・内容量：宮崎県産若鶏焼き鳥もも串30g×100本(3kg)

・寄附金額：1万9,000円

「宮崎県産若鶏焼き鳥もも串」が、なんと100本の大容量で届きます。必要な分ずつ小分けにできるのがポイント! “使いやすさ”にとことんこだわった本返礼品は、夕食の一品やお弁当のおかずとしても重宝すること間違いなしです。「もも肉をたっぷり楽しみたい」という寄附者の声から生まれた返礼品なのだそう。

宮崎県産若鶏 むね肉 4kg(250g×16パック)

・内容量：鶏むね肉 250g×16パック

・寄附金額：1万5,000円

長年の経験を持つ従業員によって、一つ一つ手作業で丁寧にカットされた「宮崎県産若鶏のむね肉」。調理しやすい250gに小分けされて届くので、冷凍庫の保存にも便利! やわらかくさっぱりとした味わいが特徴で、蒸し料理や炒め物など幅広い料理に使いやすい食材です。

今回は宮崎県宮崎市の返礼品提供事業者「Sun食品」と、人気の返礼品を紹介しました。九州産の鶏肉、新鮮さに強いこだわりをもつ事業者です。長年の目利きの技術で最高品質のものだけを厳選し、職人の技でつくる焼き鳥は絶品! 自宅に居ながら新鮮でおいしいお肉や焼き鳥が味わえるのも、ふるさと納税ならではのうれしいポイントです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者