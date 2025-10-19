ノッティンガム・フォレストは、解任が発表されたアンジェ・ポステコグルー監督の後任としてショーン・ダイチ氏とロベルト・マンチーニ氏を検討しているようだ。18日、イギリスメディア『BBC』や同『スカイスポーツ』が伝えている。

ノッティンガム・フォレストは9月9日、アンジェ・ポステコグルー監督の就任を発表した。しかし、18日に行われたプレミアリーグ第8節でチェルシーに0－3で完敗。同監督の就任からノッティンガム・フォレストは公式戦8試合で2分6敗と未勝利が続き、チェルシー戦の約30分後に解任が発表された。なお、データサイト『Opta』によると、就任から39日での解任は、シーズン中にクラブを去った監督としては最も早いとのこと。

報道によると、ノッティンガム・フォレストはバーンリーやエヴァートンなどで指揮を執った現在54歳のダイチ氏、マンチェスター・シティやインテル、イタリア代表、サウジアラビア代表などの監督を歴任した現在60歳のマンチーニ氏を新監督として検討しているとのこと。

また、ノッティンガム・フォレストはすでにマンチーニ氏と話し合いを行ったという。ただし、同クラブはダイチ氏とも連絡をとっており、現時点で最有力候補はダイチ氏の模様。なお、新監督の人事に関してはエヴァンジェロス・マリナキス会長が決定権を握っているようだ。

【ハイライト動画】N・フォレストが3発完敗 vsチェルシー