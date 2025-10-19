セリエA第7節が18日に行われ、ローマとインテルが対戦した。

ホームの2位ローマは、前節終了時点で首位ナポリと勝ち点「15」で並んでいるという状況。リーグ戦では3連勝中と好調を維持しており、この一戦にも勝利して連勝を「4」に伸ばしたい。スクデット奪還を狙う4位インテルは、ローマとの勝ち点差「3」という状況でこの一戦に臨む。

試合は6分、早速スコアが動いた。ニコロ・バレッラがDFラインの背後へスルーパスを供給。これに反応したアンジェ・ヨアン・ボニーがボックス内に侵入すると、右足でゴールニアサイドを打ち抜き、インテルが早速リードを奪った。

その後、パウロ・ディバラが自在にポジションを取りながら攻撃のテンポを作り、ローマはボール支配率でインテルを上回っていく。しかし、ローマは枠内にシュートを放つことができない。前半はこのままインテルの1点リードで終えた。

後半もローマがボールを支配する展開が続く。するとローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は55分、ロレンツォ・ペッレグリーニとエヴァン・エンディカを下げ、ヤン・ジョルコフスキと得点源になりうるアルテム・ドフビクを投入した。

一方、インテルのクリスティアン・キヴ監督も61分にラウタロ・マルティネスとハカン・チャルハノールに代えてダビデ・フラッテージとフランチェスコ・ピーオ・エスポジト、69分には得点を挙げたボニーに代えてペタル・スチッチを出場させ、試合の流れを手繰り寄せようとする。

1点を追うローマが攻勢を緩めずゴールに迫り続けるのに対し、インテルは堅い守備で得点を許さない。しかし、試合はこのまま終了。ボニーの得点を守り抜いたインテルが1－0でローマに勝利し、セリエA暫定首位に浮上した。

ローマは、23日にヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第3節でホームでのヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）戦に臨み、次節は26日にアウェイでサッスオーロと対戦。インテルは、21日にチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でアウェイでのユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）戦に臨み、次節は25日にアウェイでナポリと対戦する。

【スコア】

ローマ 0－1 インテル

【得点者】

0－1 6分 アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル）