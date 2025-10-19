ラ・リーガ第9節が18日に行われ、アトレティコ・マドリードとオサスナが対戦した。

ホームのアトレティコ・マドリードは、これまでリーグ戦8試合で3勝4分1敗で6位に位置。首位のレアル・マドリードとの勝ち点差は「8」なだけに、この試合でしっかりと勝ち点「3」を積み重ねたいところだった。

試合は9分、フリアン・アルバレスが右サイドでボールを保持すると、カットインからボックス内へパスを供給。これをアレックス・バエナが右足でゴール左下に決めた。バエナにとって嬉しい移籍後初得点かと思われたが、OFR（オンフィールドレビュー）の末に得点は取り消されてしまった。

アトレティコ・マドリードは得点が取り消されたあとも試合の主導権を握り続け、シュートもオサスナを大きく上回る本数を放ったが、前半は0－0で終えることとなった。

後半に入ってからもアトレティコ・マドリードがペースを掴んで試合を運び、決定機を演出していく。すると69分、ジュリアーノ・シメオネが敵陣深くの右サイドでボールを持つと、すかさず縦に突破してボックス内に侵入。折り返しのクロスにティアゴ・アルマダがワンタッチで合わせ、アトレティコ・マドリードに先制点をもたらした。

その後、オサスナは決定機を作ったものの、GKヤン・オブラクの好セーブなどもあって得点を決め切ることができない。

試合はこのままタイムアップ。アトレティコ・マドリードが1－0でオサスナに勝利した。

アトレティコ・マドリードは、21日にチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でアウェイでのアーセナル（イングランド）戦に臨み、次節は27日にアウェイでベティスと対戦。オサスナは次節、26日にホームでセルタを迎え撃つ。

【スコア】

アトレティコ・マドリード 1－0 オサスナ

【得点者】

1－0 69分 ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード）