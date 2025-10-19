リーグ・アン第8節が18日に行われ、アンジェとモナコが対戦した。

モナコは直近のリーグ戦2試合で1分1敗と勝利から遠ざかっている。代表ウィーク期間中にはアドルフ・ヒュッター監督が解任され、セバスチャン・ポコニョーリ新監督の就任が発表された。新監督の下での初陣を勝利で飾りたいところだ。日本代表MF南野拓実はベンチスタートとなった。

試合はお互いに目立ったチャンスを作れず、ゴールが生まれないまま時計の針が刻一刻と進んでいく。その後、両チーム共に決定機を演出しながらも、得点を決め切ることができない状況が続いていく。モナコは本来の調子を次第に取り戻していったが、前半を0－0で終えた。

後半は、モナコが試合の主導権を握っていく。すると、ポコニョーリ監督は62分にミカ・ビエレスに代えてフォラリン・バログン、さらに70分にはカッソム・ワタラ、好調なアンス・ファティを下げ、南野とスタニス・イドゥンボを投入。勝負に出た。

すると72分、南野がワンタッチで巧みにDFの間へパスを通すと、そこに走り込んできたバログンが右足を一閃。ゴール中央上にシュートを突き刺し、モナコに待望の先制点をもたらした。

しかし85分、アンジェのリリアン・ラオリサが左サイドから鋭いパスをボックス内へ通し、シディキ・シェリフがシュートをゴール左隅に突き刺し、終盤で同点に追いついた。

試合はこのまま終了し、モナコは1－1でアンジェとドロー。ポコニョーリ新監督の初陣を勝利で飾ることはできなかった。

モナコは、22日にチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でホームでのトッテナム・ホットスパー（イングランド）戦に臨み、次節は25日にホームでトゥールーズと対戦。アンジェは次節、26日にホームでロリアンと対戦する。

【スコア】

アンジェ 1－1 モナコ

【得点者】

0－1 72分 フォラリン・バログン（モナコ）

1－1 85分 シディキ・シェリフ（アンジェ）

【動画】南野拓実が巧みなワンタッチパス! バログンの得点をアシスト