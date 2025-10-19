ソフトバンク vs 日本ハム 2025年10月19日の試合速報







1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 日本ハム 日 0 0 0 1 0 ソフトバンク ソ 0 0 0 0 0 2回裏 ソフトバンクの攻撃 OUT 7番 山川 穂高 空振り三振 3アウト

OUT 6番 栗原 陵矢 センターフライ 2アウト

OUT 5番 正木 智也 空振り三振 1アウト 2回表 日本ハムの攻撃 OUT 7番 万波 中正 ライトフライ 3アウト

OUT 6番 田宮 裕涼 ショートゴロ 2アウト

OUT 5番 清宮 幸太郎 ショートフライ 1アウト 1回裏 ソフトバンクの攻撃 OUT 4番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

OUT 3番 柳町 達 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁

OUT 守備交代：ショート 山縣 秀 に代わって 9番 水野 達稀

OUT 守備交代：セカンド 水野 達稀 に代わって 2番 石井 一成

OUT 1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 2番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1塁

OUT 1番 野村 勇 センターフライ 1アウト 1回表 日本ハムの攻撃 OUT 4番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト

OUT 3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1塁

OUT 2番 山縣 秀 センターフライ 2アウト

OUT 1番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト







