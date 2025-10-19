「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.10.19 13:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 1 0
ソフトバンク 0 0 0 0 0
  • OUT

    7番 山川 穂高 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 栗原 陵矢 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 正木 智也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 万波 中正 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 田宮 裕涼 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 柳町 達 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    守備交代：ショート 山縣 秀 に代わって 9番 水野 達稀

  • OUT

    守備交代：セカンド 水野 達稀 に代わって 2番 石井 一成

  • OUT

    1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 野村 勇 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 山縣 秀 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト