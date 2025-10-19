「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
2025.10.19 13:00 みずほPayPayドーム福岡
-
OUT
7番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 栗原 陵矢 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 正木 智也 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 万波 中正 ライトフライ 3アウト
-
OUT
6番 田宮 裕涼 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
5番 清宮 幸太郎 ショートフライ 1アウト
-
OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 柳町 達 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
守備交代：ショート 山縣 秀 に代わって 9番 水野 達稀
-
OUT
守備交代：セカンド 水野 達稀 に代わって 2番 石井 一成
-
OUT
1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
2番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 野村 勇 センターフライ 1アウト
-
OUT
4番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 山縣 秀 センターフライ 2アウト
-
OUT
1番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト