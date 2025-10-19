プレミアリーグ第8節が18日に行われ、フルアムとアーセナルが対戦した。

ホームのフルアムは現在リーグ戦連敗中と苦しい状況。何としても、3連敗は避けたいところだ。一方のアーセナルは前節のウェストハム戦で勝利し、リーグ戦連勝で首位に浮上した。主将のマルティン・ウーデゴールなど離脱者は多いが、優勝に向けて勢いに乗りたいところだった。

序盤はアーセナルがボール支配率では上回りながらも、フルアムがより多くのチャンスを作っていく展開となる。それでもアーセナルは試合が進むにつれてシュートの場面を増やしていき、先制点の雰囲気を出していく。

しかし、アーセナルはフルアムの整備された守備の前に攻撃のテンポをうまく掴むことができず、前半は両チームともにスコアレスで終えた。

均衡が破れたのは58分。アーセナルが得意のセットプレーから試合を動かす。右CKという場面で、キッカーのブカヨ・サカが蹴ったボールをガブリエウ・マガリャンイスが頭でそらし、最後はレアンドロ・トロサールが右足でゴールに押し込んだ。

さらに65分、ケビンがボックス内でサカを倒してしまい、アーセナルにPKが与えられる。しかし、OFR（オンフィールドレビュー）の結果、PKという判定が取り下げられた。

その後も追加点を奪おうと攻勢を緩めないアーセナル。対するフルアムは最後の最後で守りきり、アーセナルに追加点を許さない。しかし、フルアムに得点は生まれずに試合はこのまま終了。アーセナルが1－0でフルアムに勝利し、リーグ戦3連勝とした。

フルアムは次節、25日にアウェイでニューカッスルと対戦。アーセナルは21日にチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でホームでのアトレティコ・マドリード戦後、26日にホームでクリスタル・パレスを迎え撃つ。

【スコア】

フルアム 0－1 アーセナル

【得点者】

0－1 58分 レアンドロ・トロサール（アーセナル）

【動画】フルアムvsアーセナル プレー集！