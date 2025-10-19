ブンデスリーガ第7節が18日に行われ、日本代表MF佐野海舟が所属するマインツは、レヴァークーゼンと対戦した。

昨シーズン、ブンデスリーガで6位に躍進したマインツは、ここまで1勝1分4敗と16位に低迷している。第4節では佐野の1ゴール1アシストの大活躍もあり、勝利したものの、現在は連敗中で前節は昇格組のハンブルガーSVに0－4で完敗している。

10月の代表ウィークの2試合で印象的な活躍を見せた佐野は、5位レヴァークーゼンとの一戦で、スターティングメンバーに名を連ねた。また、MF川﨑颯太は4試合ぶりのメンバー入りを果たした。

試合は立ち上がりから動きを見せる。ヨナス・ホフマンがペナルティエリア内で倒され、レヴァークーゼンがPKを獲得。アレハンドロ・グリマルドがこれを成功させ、11分にアウェイチームが一歩前に出る。さらに24分には敵陣でパスカットすると、細かいパスをつなぎ、最後はクリスティアン・コファネがフィニッシュ。19歳の若武者が追加点を奪い、リードを2点に広げる。

前半のうちに1点でも返したいマインツは33分、ロングスローのこぼれ球にイ・ジェソンが反応し、スコアを1－2とする。しかし、前半終了間際にはグリマルドがネットを揺らし、アウェイチームは再びリードを2点差にする。

後半に入り、マインツは前線から激しいプレスを敢行。佐野も中盤でボールを奪い切るなど持ち味を発揮する。しかし、レヴァークーゼンもプレッシャーをかいくぐり、敵陣でボール支配する時間帯を徐々に増やし始める。

迎えた71分、マインツがPKを獲得。キッカーのナディーム・アミリは、GKの逆を突き、スコアを2－3とし、1点差に迫る。その後もレヴァークーゼンを押し込み続けるマインツは、佐野がドリブルでペナルティエリア内への侵入を図るも、追加点は奪えず。

すると、レヴァークーゼンは87分に途中出場のマルタン・テリエがダメ押しゴールとなる4点目を記録。マインツは90分に1点を返すも、このまま試合は終了し、3－4でマインツは敗戦を喫した。

マインツは次戦、23日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグでズリニスキと対戦。続く26日にはシュツットガルトとのアウェイゲームを控えている。一方のレヴァークーゼンは、21日にUEFAチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンと試合を行った後、26日にフライブルクと対戦する。

【スコア】

マインツ 3－4 レヴァークーゼン

【得点者】

0－1 11分 アレハンドロ・グリマルド（PK/レヴァークーゼン）

0－2 24分 クリスティアン・コファネ（レヴァークーゼン）

1－2 33分 イ・ジェソン（マインツ）

1－3 45分＋3分 アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン）

2－3 71分 ナディーム・アミリ（PK/マインツ）

2－4 87分 マルタン・テリエ（レヴァークーゼン）

3－4 90分 アルミンド・ジープ（マインツ）