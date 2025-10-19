プレミアリーグ第8節が18日に行われ、マンチェスター・シティとエヴァートンが対戦した。

マンチェスター・シティは、前節終了時点で首位アーセナルとの勝ち点差は「3」という状況。中盤の絶対的存在であるロドリが不在ではあるが、勝って連勝を「3」に伸ばしたいところ。対するエヴァートンも、プレミアリーグの規則のため好調なジャック・グリーリッシュを欠いてこの一戦に臨むこととなった。

立ち上がりは、マンチェスター・シティがエヴァートン相手になかなかボールを保持できない展開が続く。それでも、マンチェスター・シティは徐々に本来のリズムを取り戻し、得点の気配を漂わせていく。

敵陣でプレーする時間帯が多くなったマンチェスター・シティは、何度かシュートで相手ゴールを脅かすものの、先制点には至らない。結局、両チームともに無得点で試合を折り返した。

後半もマンチェスター・シティが押し込む展開が続く。すると58分、ニコ・オライリーがスルーパスに反応し、ボックス内左からクロスを上げると、アーリング・ハーランドが高い打点からヘディングで叩き込み、マンチェスター・シティが先制点を奪う。

さらに63分、フィル・フォーデンはボックス内左にポジションを取っていたサヴィーニョにパスを送ると、そのサヴィーニョがボックス中央へ折り返す。最後は待ち構えていたハーランドがワンタッチでゴールに突き刺し、マンチェスター・シティが加点した。

試合はこのまま終了。ハーランドがリーグ戦11得点目を記録したマンチェスター・シティが2－0でエヴァートンに勝利した。

マンチェスター・シティは、21日にチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でアウェイでのビジャレアル（スペイン）戦に臨み、次節は26日にアウェイでアストン・ヴィラと対戦。エヴァートンは次節、26日にホームでトッテナム・ホットスパーと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 2－0 エヴァートン

【得点者】

1－0 58分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

2－0 63分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

【動画】マンCvsエヴァートン ハーランドの2ゴール