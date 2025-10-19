プレミアリーグ第8節が18日に行われ、日本代表MF田中碧が所属するリーズはバーンリーのホームに乗り込んだ。

昨シーズン、勝ち点「100」を獲得したリーズはチャンピオンシップ（イングランド2部）で優勝に輝きプレミアリーグ昇格を決めた。今シーズンは、ここまで勝ち点「8」の15位に位置。目標となる残留に向けて同じ昇格組のバーンリーとの一戦は3ポイントが求められる。



田中が、5試合連続のベンチスタートとなった一戦は、ホームのバーンリーが先制する展開に。19分、カイル・ウォーカーのクロスにレスリー・ウゴチュクがヘディングで合わせ、ネットを揺らすことに成功する。一方のリーズは、バーンリーが敷く4－5－1のブロック攻略になかなか糸口を見出すことはできない。しかし、32分にビッグチャンスが訪れる。敵陣深くでボールを奪い、フリーのブレンデン・アーロンソンまでつなぐ。GKと1対1となるも、ポストに阻まれ、同点とはならず。

1点を追いかけるリーズはボール支配するが、チャンスは作り出せない。66分にダニエル・ジェームズとルーカス・ヌメチャに2人のアタッカーを投入し、打開を試みる。しかし、得点を奪ったのはバーンリー。ルム・チャウナがペナルティエリア外からミドルシュートを叩き込み、リードを2点に広げる。

すると、2点を追いかけるリーズは81分に田中碧をピッチに送り込む。リーズはロングボールを積極的に前線に送るも、GKマルティン・ドゥブラフカを脅かすことはできず。田中もFWドミニク・カルヴァート・ルーウィンをめがけてクロスを放ったが、最後までゴールを割れず、リーズは敵地で0－2で敗れた。

次戦、バーンリーは26日に敵地でウルヴァーハンプトンと、リーズは24日にホームでウェストハムとそれぞれ対戦する。

【スコア】

バーンリー 2－0 リーズ

【得点者】

1－0 19分 レスリー・ウゴチュク（バーンリー）

2－0 68分 ルム・チャウナ（バーンリー）