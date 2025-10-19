2024年9月から2025年8月までテレビ朝日系列で放送されていた東映の仮面ライダーシリーズ『仮面ライダーガヴ』。異世界からやってきた青年ショウマは、“闇菓子”を求め人々をさらう怪物・グラニュートから人間を守るため、「お菓子」をモチーフにした「仮面ライダーガヴ」に変身し戦うストーリーです。登場する魅力的なキャラクターたちは、放送が終わったあともファンの心を掴んでいます。

今回、マイナビニュース会員503名に『仮面ライダーガヴ』より、「好きな登場人物」を聞きました。アンケート結果をもとに、人気キャラクターランキングを発表します。果たして、あなたの推しキャラは何位にランクインしているのでしょうか？

『仮面ライダーガヴ』好きな登場人物ランキング

1位：ショウマ / 仮面ライダーガヴ(25.4%)

2位：ラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラム(12.7%)

3位：甘根幸果(9.0%)

4位：辛木田絆斗 / 仮面ライダーヴァレン(8.2%)

5位：酸賀研造/仮面ライダーベイク(7.5%)

6位：ランゴ・ストマック(6.0%)

7位：シータ・ストマック(4.5%)

7位：井上みちる(4.5%)

9位：リゼル・ジャルダック(3.7%)

9位：ジープ・ジャルダック(3.7%)

続いて、寄せられたコメントと共に紹介していきます。

25.4%と圧倒的な結果となった1位は、『仮面ライダーガヴ』の主人公・ショウマ / 仮面ライダーガヴでした。異世界からやってきた青年で、その正体はグラニュートの世界で闇菓子を製造するストマック家の一員で、人間の母親とグラニュートの父親の間に生まれた末弟。闇菓子の材料として人間をさらうグラニュートから人間を守るため、グミをモチーフにした仮面ライダー「仮面ライダーガヴ」に変身して戦います。

食いしん坊な性格で、お菓子を食べると自身の眷属「ゴチゾウ」を生み出します。仮面ライダーガヴには、このゴチゾウを使って変身。グミやポテトチップス、アイスクリームなどお菓子をモチーフにした多彩なフォームで活躍します。

ユーザーコメント

やっぱり主人公でかっこよく、この物語には欠かせないキャラだから。(40代男性/福岡県/その他)

敵に対しても優しさが感じられる。(50代女性/長崎県/生命保険・損害保険)

演じている知念英和くんがかわいい。笑顔が特にかわいいですね!(50代女性/埼玉県/その他)

キャラクターが良いから。(30代男性/東京都/流通・チェーンストア)

2位：ラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラム(12.7%)

2位はラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラムがランクイン。ストマック家の次男・二エルブに改造されたグラニュートで、コードネーム・ラーゲ9として人間を襲い、プリンをモチーフにした仮面ライダー「仮面ライダーヴラム」としてショウマたちの前に立ちはだかります。

その真の目的は、弟の命を奪った犯人に復讐するためストマック家に近づくこと。のちにストマック家と戦うショウマに説得され、共闘する道を選びます。

ユーザーコメント

スタイル、ビジュアルがかっこいい！(30代女性/神奈川県/その他)

信念があって弟の為にというのがカッコいい！！(50代女性/大阪府/その他)

最初は敵だったのに、同じ思いを持って敵に立ち向かうところがクールでかっこよかった(50代男性/岐阜県/教育)

3位：甘根幸果(9.0%)

3位は甘根幸果でした。なんでも屋「はぴぱれ」の社長で、空腹で行き倒れていたショウマを助け、住み込みのアルバイトとして雇います。みんなの幸せを願い、常に明るくポジティブマインドなギャルで、その性格が好き、というコメントはアンケートでも多数寄せられました。

ユーザーコメント

かわいい＆ポジティブシンキングだから(50代男性/東京都/その他)

キャラクターが底抜けに明るくてかわいい(50代男性/東京都/サービス(その他))

明るいギャル的なキャラクターが斬新だから(50代男性/東京都/流通・チェーンストア)

4位：辛木田絆斗 / 仮面ライダーヴァレン(8.2%)

4位は辛木田絆斗 / 仮面ライダーヴァレンでした。18年前に母親をさらった怪物・グラニュートの情報を追いかけており、そのなかでショウマと出会うフリーライターです。復讐する力を得るため酢賀の改造手術を受け、チョコレートの仮面ライダー「仮面ライダーヴァレン」に変身。仮面ライダーガヴの正体がショウマであることを知り、グラニュートから人間を守るため、そして復讐のため戦いに身を投じます。

ユーザーコメント

弱い人間のまま強くなる姿に心を打たれたから(20代男性/高知県/その他)

始めて見た時から気になったから(50代男性/山形県/精密機器)

5位：酸賀研造/仮面ライダーベイク(7.5%)

5位はグラニュート研究家・酸賀研造でした。人間であるにもかかわらず、グラニュートに興味を持ち研究を行う人物で、仮面ライダーガヴとの接触やゴチゾウの捕獲・研究を通して、仮面ライダーヴァレンを生み出します。自身も仮面ライダーベイクに変身し、強敵としてショウマと絆斗を圧倒するキャラクターです。

ユーザーコメント

悪の美学(40代男性/大阪府/その他)

作中で一番好きなライダーだから。(40代男性/宮崎県/フードビジネス(総合))

キャラとその言動が好きだから(40代男性/埼玉県/インターネット関連)

まとめ

『仮面ライダーガヴ』登場人物ランキングは、1位がショウマ / 仮面ライダーガヴ、2位がラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラム、3位が甘根幸果、4位が辛木田絆斗 / 仮面ライダーヴァレン、5位が酸賀研造/仮面ライダーベイクという結果となりました。

テレビでの放送は8月で終了となりましたが、11月にはVシネクスト「仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ」が新宿バルト9ほかにて全国期間限定で上映されます。まだまだ今後の展開に目が離せない作品といえるでしょう。

調査時期:2025年8月31日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計503人

調査方法:インターネットログイン式アンケート