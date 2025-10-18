大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣の不調に苦しんでおり、ポストシーズンでは厳しい継投を余儀なくされている。その中でデーブ・ロバーツ監督は、批判もあった自身の采配について、その考えを明かしている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が報じた。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦で先発したブレイク・スネル投手は、ミルウォーキー・ブルワーズ打線を圧倒し、8回を無失点に抑える好投を見せた。しかし、ロバーツ監督はスネルを9回のマウンドには送らず、代わって好調を維持していた佐々木朗希投手を起用した。

ところが佐々木は1本の安打と2つの四球を許し1点を失い、2アウトで走者を残したまま降板となった。続いて登板したブレイク・トライネン投手も四球で満塁としたが、最後の打者を三振に仕留めてなんとか勝利を収めた。

この日の継投策についてロバーツ監督は「悩ましい決断だった。スネルは9回を投げた経験がなく、次の登板も通常の間隔になる可能性があった。50％の確率だったが、佐々木が良い投球を続けており、2点リードという状況も考慮した」と言及した。

