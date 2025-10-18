クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は、イングランド代表DFマルク・グエイが来夏に退団する可能性が高いと認めた。18日、イギリス『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

現在25歳のグエイは、チェルシーの下部組織出身で2021年夏にクリスタル・パレスに加入すると、イングランドを代表するセンターバック（CB）にまで成長。ここまでクラブ通算167試合出場で9ゴール5アシストを記録し、グラスナー監督の下、チームキャプテンを務めている。

今夏の移籍市場ではリヴァプール移籍が目前まで迫り、メディカルチェックの第一段階を完了していたものの、最終局面で破談に。残留が決まったものの、現行契約は2026年6月までとなっており、来夏にはフリーでの移籍が可能となる。そのためリヴァプールに加え、バイエルンやレアル・マドリードなど、欧州のビッグクラブが関心を示していると伝えられている。

グラスナー監督はキャプテンの去就について、「マルク（グエイ）は、すでに新契約にサインしないと言っていたので、来夏には退団するだろう」とコメント。「クラブは残留を望み新契約を提示したが、彼は『何か違うことをしたい』と言ったんだ」と続け、キャプテンが新しい環境でのプレーを望んでいることを明かした。

またグエイ同様にグラスナー監督も来夏にクラブとの契約が満了となる。指揮官はスティーブ・パリッシュ会長との関係に触れ、「私たちはほぼ毎日話し合いをしている。条件が必要だとか、何かを望んでいるとかはない、クリスタル・パレスでの成功を望んでいるし、この道を歩み続けたい」とクラブへの忠誠心を語っている。