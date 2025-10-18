徳光和夫「阿部監督はよくやっていると思いますよ」3位に終わった今シーズンの読売ジャイアンツをナイツ塙と語り合う

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、徳光和夫さんとナイツ・塙宣之さん。ここでは、大の読売ジャイアンツ（以下：巨人）ファンの2人が、セ・リーグ3位に終わった2025年シーズンのペナントレースについて語り合っていました。

◆徳光「この戦力でよくやっている！」

塙：僕は今でも巨人ファンで。

徳光：そうだよね、お互いにジャイアンツ愛は負けませんよね。

塙：もちろんです。

徳光：そこを話していいかどうか分からないですけど、今年のジャイアンツはどう見てる？

塙：僕が本当にショックだったのは、長嶋（茂雄）さんの追悼試合のときに、あっさり負けちゃったじゃないですか。それに、ファンからすると、せめて坂本（勇人）選手に最後だけでも出てほしかったなって。

徳光：それはありましたね。

塙：そういうのも含めて、ちょっと今年を象徴しているかのような試合だったかなと思います。

徳光：ジャイアンツファンとして、あまり今年のジャイアンツは語りたくない感じもするんでありますけども。ただ……この戦力でよくやっているよね！

塙：そうですね。

徳光：僕はやっぱり、阿部（慎之助）監督はよくやっていると思いますよ。そりゃ岡本（和真）選手を3番に据えたりすると、いろんなことを言われるかもしれませんけど、やっぱり、身内のなかで本当に四苦八苦して……。あと阿部さんに話を聞きましたらば、選手の名前をちょっと出したりすると、2軍の選手に至るまで一人ひとりの話をちゃんとできるもんね。

塙：なるほど、ちゃんと見ているんですね。

徳光：2軍の監督もしていたから、全部把握しているわけだよね。そういうところはあまり表面に見せませんけれども、そういう意味でもよくやっているなと思います。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy