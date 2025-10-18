Mrs. GREEN APPLE大森元貴「うちらは今、リスクヘッジしすぎているから、どこからがネタバレなのかで喋れなくなってる（笑）！」リスナーから届いた5大ドームツアー『BABEL no TOH』に関する質問に騒然

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23：08頃〜）。

10月13日（月・祝）の授業（放送）では、10月8日に29歳の誕生日を迎えた若井の誕生日スペシャルを実施。リスナーから届いた質問に答えていきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

ミセス先生こんばんは！ 僕は先日、17歳になりました!! 若井先生と誕生日が近くて嬉しいです（笑）。

そんな若井先生に1つ質問します！ 若井先生は（10月末～12月にかけておこなわれるミセスの5大ドームツアー）「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」に出演しますか？ これからも体に気をつけて頑張ってください!!

（ラジオネーム：スーパーマッチョコータ／神奈川県 17歳 男の子）

＜ミセスからのメッセージ＞

若井：おい、いじってんな（笑）！ いじってんだろ、コータ（笑）!!

大森：でも、言えないよね？ それ、結構ネタバレじゃない……？

若井：言えるだろ（笑）！ ネタバレじゃねーよ!!

大森：若井は出るよね？

藤澤：若井は出る！

若井：あ、俺は出る？ うん、まあ、それは間違いないよね（笑）!!

大森：涼ちゃん（藤澤）はわかんないけど（笑）。

藤澤：いつでも出られるかどうかがわからない！

大森：俺もわかんない！

若井：元貴は出るでしょ！

大森：若井は出るでしょ！

若井：いや、僕は出ますよ！ 僕だけかもしれないし！

大森：（笑）。

“若井 no TOH”：「俺 が バ ベ ル の 塔 だ!!」

藤澤：おぉー！

大森：おぉー！

若井：「おぉー」やめて（笑）？

大森：涼ちゃんの今の「おぉー！」が……（笑）。

若井：いいのかぁ!? そんな反応！

藤澤：……お、おぉー（笑）。

大森・若井：（笑）

大森：うちらは今もうリスクヘッジしすぎているから、どこからがネタバレなのかで喋れなくなってんだよ！ みんな（笑）!!

若井：そうなのよ！ それぐらいなのよ!!

大森：（いま読んだリスナーからの）メッセージは、これで終わりですか？

藤澤：あ、終わりです（笑）。

若井：おぉい！（笑）

藤澤：「『若井先生はBABEL no TOHに出演しますか？これからも体に気をつけて頑張ってください!!』」

若井：本当にそれ、俺に聞きたかったことか（笑）？

藤澤：「『1つ質問します！』ということだから」（笑）。

若井：誕生日が近いということでね！ 17歳になったと！「スーパーマッチョコータ」（笑）!!

