NiziU・NINAは「ココナッツ割りマスター」だった!? ココナッツ汁に悲鳴が飛び交う「ココナッツ早割り競争」
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。

10月13日（月）から16日（木）の授業（放送）では、メンバー全員が大集合したスペシャル企画「秋の大運動会」を実施。ここでは10月14日（火）放送回の第1種目「ココナッツ早割り競争」の模様をお届けします。

ココナッツ割りに苦戦中の紅組メンバー。（左から）MAKO、MAYUKA、RIMA



――第1種目は「ココナッツ早割り競争」！

こもり校長：「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」です。最初の種目は心を1つに！ 狙えパッカーン！「ココナッツ早割り競争」です！ ルールは至ってシンプル。硬い殻に覆われたココナッツをあらゆる手段を使って割る！ 割る！ 割る！ ただそれだけの競技でございます。ココナッツを実際に割ったことがある人っています？

NINA：（挙手して）すべての経験が重要だなと思って、人生に一度は割ってみた方がいいかなと思ったので……。

こもり校長：いろんな経験をしてるね（笑）。それは家で？

NINA：はい、家で。

RIO：結構な音を立てていましたよ。宿舎のリビングで黙々と1人でね。

こもり校長：うるさいじゃん。黙々じゃないじゃん（笑）。

RIMA：ちなみに私はソファーで寝ていました。ぱって目を開けたらちょうど割っていました。

NINA：意外と硬いんですよ。みんなも出来るんじゃない？

こもり校長：じゃあ各チームから選抜メンバー3人を話し合って決めてください！

全員：（話し合い中）

こもり校長：決まった3人は誰ですか？ 白組がMIIHI先生、RIO先生……ちょっとちょっと、RIKU先生だけゼッケンがほぼ消えかけているんだけど。

RIKU：急いで書いたから（笑）。

こもり校長：そして、赤組がMAKO先生、MAYUKA先生、RIMA先生でございます。さあ、6人が今軍手をつけております。皆さん準備はいいですか？

全員：はーい！

（左）ココナッツ割りマスター（？）のNINA



――ココナッツシャワーに大絶叫！

こもり校長：心を1つに！ 狙えパッカーン！ ココナッツ早割り競争スタート！

MAYUKA：（黙々とココナッツを叩く）ドン、ドン、ドン、ドン。

アンジー教頭：MAYUKA先生ちょっと怖いかも（笑）。

RIKU：ギャー！ ヤシの汁が飛んだ！

こもり校長：MIIHI先生がペンチでこじ開けようと……。

MAYUKA：やばい、RIMAが戦力外過ぎる（笑）。

MAKO：RIMA、これ（しゃもじ）で刺して！

こもり校長：赤組はしゃもじでココナッツを割ろうとしています。

アンジー教頭：赤組は使っているものが特徴的ですね（笑）。

こもり校長：赤組はRIMA先生がペンチを……。

アンジー教頭：ちょっと白組、今ミシッて音がしましたよ？

こもり校長：おっと割れるか？ ちょっと……RIMA先生参加してくださいよ（笑）。

全員：ぎゃー！

こもり校長：ココナッツの汁が飛び散っております！

アンジー教頭：やばい、RIO先生が剥き始めてる！

こもり校長：最終的にみんなが使うのは素手なんじゃないかというね。

RIMA：なんか出てきた！ 出てきた！

こもり校長：出たー！ 赤組が割りましたー！ 勝者赤組ー！ あ、白組も今割れました。ということで勝者赤組です。どうですか、赤組の3人は？

MAYUKA：NINAは一体どうやって割ったんだ？

MAKO：思ったよりも難しかったです。

NINA：後で皆さんを宿舎で教育させていただきたいと思います。

こもり校：あまりにも割れなさすぎでしたか？

NINA：まあ、ここまでして割る物じゃないんですけどね。

MAKO：ココナッツシャワーをめっちゃ浴びてしまった（笑）。

こもり校長：途中でなんか飛び散っていましたもんね。

RIO：もっと綺麗に半分になるのかと思っていました。

こもり校長：ということで、明日はどんな競技が待ち受けているのか？ せーのっ……。

全員：お楽しみに〜！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info