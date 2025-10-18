NiziU・NINAは「ココナッツ割りマスター」だった!? ココナッツ汁に悲鳴が飛び交う「ココナッツ早割り競争」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。10月13日（月）から16日（木）の授業（放送）では、メンバー全員が大集合したスペシャル企画「秋の大運動会」を実施。ここでは10月14日（火）放送回の第1種目「ココナッツ早割り競争」の模様をお届けします。こもり校長：「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」です。最初の種目は心を1つに！ 狙えパッカーン！「ココナッツ早割り競争」です！ ルールは至ってシンプル。硬い殻に覆われたココナッツをあらゆる手段を使って割る！ 割る！ 割る！ ただそれだけの競技でございます。ココナッツを実際に割ったことがある人っています？NINA：（挙手して）すべての経験が重要だなと思って、人生に一度は割ってみた方がいいかなと思ったので……。こもり校長：いろんな経験をしてるね（笑）。それは家で？NINA：はい、家で。RIO：結構な音を立てていましたよ。宿舎のリビングで黙々と1人でね。こもり校長：うるさいじゃん。黙々じゃないじゃん（笑）。RIMA：ちなみに私はソファーで寝ていました。ぱって目を開けたらちょうど割っていました。NINA：意外と硬いんですよ。みんなも出来るんじゃない？こもり校長：じゃあ各チームから選抜メンバー3人を話し合って決めてください！全員：（話し合い中）こもり校長：決まった3人は誰ですか？ 白組がMIIHI先生、RIO先生……ちょっとちょっと、RIKU先生だけゼッケンがほぼ消えかけているんだけど。RIKU：急いで書いたから（笑）。こもり校長：そして、赤組がMAKO先生、MAYUKA先生、RIMA先生でございます。さあ、6人が今軍手をつけております。皆さん準備はいいですか？全員：はーい！こもり校長：心を1つに！ 狙えパッカーン！ ココナッツ早割り競争スタート！MAYUKA：（黙々とココナッツを叩く）ドン、ドン、ドン、ドン。アンジー教頭：MAYUKA先生ちょっと怖いかも（笑）。RIKU：ギャー！ ヤシの汁が飛んだ！こもり校長：MIIHI先生がペンチでこじ開けようと……。MAYUKA：やばい、RIMAが戦力外過ぎる（笑）。MAKO：RIMA、これ（しゃもじ）で刺して！こもり校長：赤組はしゃもじでココナッツを割ろうとしています。アンジー教頭：赤組は使っているものが特徴的ですね（笑）。こもり校長：赤組はRIMA先生がペンチを……。アンジー教頭：ちょっと白組、今ミシッて音がしましたよ？こもり校長：おっと割れるか？ ちょっと……RIMA先生参加してくださいよ（笑）。全員：ぎゃー！こもり校長：ココナッツの汁が飛び散っております！アンジー教頭：やばい、RIO先生が剥き始めてる！こもり校長：最終的にみんなが使うのは素手なんじゃないかというね。RIMA：なんか出てきた！ 出てきた！こもり校長：出たー！ 赤組が割りましたー！ 勝者赤組ー！ あ、白組も今割れました。ということで勝者赤組です。どうですか、赤組の3人は？MAYUKA：NINAは一体どうやって割ったんだ？MAKO：思ったよりも難しかったです。NINA：後で皆さんを宿舎で教育させていただきたいと思います。こもり校：あまりにも割れなさすぎでしたか？NINA：まあ、ここまでして割る物じゃないんですけどね。MAKO：ココナッツシャワーをめっちゃ浴びてしまった（笑）。こもり校長：途中でなんか飛び散っていましたもんね。RIO：もっと綺麗に半分になるのかと思っていました。こもり校長：ということで、明日はどんな競技が待ち受けているのか？ せーのっ……。全員：お楽しみに〜！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info