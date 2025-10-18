「POP YOURS 2026」2026年4月に過去最大規模の3DAYSで開催決定

ヒップホップフェスティバル「POP YOURS 2026」が2026年4月に幕張メッセで開催されることが、本日開催中の「POP YOURS OSAKA」で発表された。

「POP YOURS」は、2022年に千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を高め国内最大級のヒップホップフェスティバルへと成長。チケットの完売が続いている。

5周年を迎える「POP YOURS 2026」は、4月3日（金）・4日（土）・5日（日）の初の3日間開催。会場もこれまでの幕張メッセ国際展示場9〜11ホールから、1〜6ホールへと拡大し、過去最大規模での開催となる。

YouTubeやSNSでは開催発表ムービーも公開となっている。アーティストラインナップとチケット情報は近日発表予定。

＜イベント情報＞

「POP YOURS 2026」

2026年4月3日（金）~4月5日）日）

会場：幕張メッセ 国際展示場1~6ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１)

https://popyours.jp/teaser

主催：株式会社スペースシャワーネットワーク

制作：SMASH / HOT STUFF PROMOTION / WWW

Art Direction : Kei Sakawaki

Key Visual Design : Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka

CG Artist : Kazusa

Track : KM