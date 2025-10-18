大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンでもブルペン陣の不調に苦しんでいる。継投策に批判の声もあがっているデーブ・ロバーツ監督には、13日（日本時間14日）のミルウォーキー・ブルワーズ戦の采配を擁護する声もある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエマ・リンガン記者が言及した。

この試合では、先発のブレイク・スネル投手が8回まで無失点に抑える好投を見せ、9回はポストシーズンで無失点を続けていた佐々木朗希投手がマウンドに送られたが、この選択が裏目に出た。佐々木は失点1に加え、安打と2つの四球を許し、1死を残して緊急降板した。

急遽マウンドを託されたのは、9月の防御率9.64と苦しんでいたベテランのブレイク・トライネン投手である。トライネンも一打逆転のピンチを招きながら、最後はブライス・トゥラング内野手を空振り三振に打ち取り、なんとか試合を締めくくった。

厳しいドジャースのブルペン陣についてリンガン氏は「あの状況ではトライネンを登板させるしか選択肢がなかった。しかし、7戦4勝先取のシリーズが長引くほど、試合を締めくくることができないブルペンで生き残ることは難しくなる。ここには解決策がない」と言及した。

【関連記事】

【了】