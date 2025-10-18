大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはフィラデルフィア・フィリーズと戦ったナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）中に、タナー・スコット投手が戦線を離脱した。状態はそこまで重くはないとされていたが、着実に復帰に近づいているようだ。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

スコットは9日（同10日）に行われたNLDS第4戦試合前に急遽ロースター外に。デーブ・ロバーツ監督は理由について、下半身にできた腫瘍を取り除く手術を受けたことによるもので、経過は順調だと説明している。

同メディアは「ドジャースが絶好のタイミングで大きな戦力補強を果たすかもしれない。数週間にわたる沈黙を経て、謎の欠場を続けていたスコットがついに復帰を果たす。ワールドシリーズ（WS）進出を目指すこのタイミングで、これ以上の朗報はないだろう。10月16日、スコットがチームの練習に復帰したとドジャーブルーが報じた」と言及。

続けて、「ロサンゼルスでの初年度は決して順調とは言えなかった。コントロールの不安定さが成績を押し下げたが、調子が良い時は依然としてトップクラスの球威を誇っている。今、ドジャースが再び10月の最深部へ向けて準備を進める中、スコットの復帰はブルペンの完全復活に向けた最後のピースになる。ひょっとしたら、次の優勝リングをもたらすかもしれない」と記している。

