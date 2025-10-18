15戦負けなしをキープした長崎

　2025明治安田J2リーグ第33節の5試合が18日に行われた。

　4試合負けなしと好調のサガン鳥栖は、ブラウブリッツ秋田と対戦した。立ち上がり5分に西矢健人が先制点を決めると、これが決勝点となり1－0で勝利。直近5戦で4勝1分けで暫定5位に浮上した。

　2連中のRB大宮アルディージャは藤枝MYFCをホームに迎え入れると、左からのクロスをアルトゥール・シルバが胸トラップで落とし、豊川雄太が押し込み、36分に先制に成功。このままスコアは動かず、1－0で大宮が勝利を収めた。いわきFC対愛媛FCの一戦は、2－1でいわきが白星を挙げている。なお、16位ロアッソ熊本と17位大分トリニータが、明日行われる試合でそれぞれ勝利した場合、愛媛のJ3降格が決定する。

　前節ジェフユナイテッド千葉に勝利し、リーグ戦14試合負けなしと絶好調のV・ファーレン長崎は、ヴァンフォーレ甲府と対戦。10分にエジガル・ジュニオのゴールで幸先いいスタートを切ると、26分にも追加点を奪う。後半も2得点を挙げ、4－0で完勝した。

　ジュビロ磐田対徳島ヴォルティスの試合は、アウェイの徳島がルーカス・バルセロス・ダマセーノが13分に先制点を決めたのを皮切りに、前半に一挙4ゴールを記録。徳島は磐田に4－0で勝利し、連勝を達成している。

　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第32節

▼10月18日（土）
サガン鳥栖　1－0　ブラウブリッツ秋田
RB大宮アルディージャ　1－0　藤枝MYFC
いわきFC　2－1　愛媛FC
V・ファーレン長崎　4－0　ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田　0－4　徳島ヴォルティス

▼10月19日（日）
12:55　カターレ富山　vs　北海道コンサドーレ札幌
13:00　FC今治　vs　レノファ山口FC
14:00　大分トリニータ　vs　ベガルタ仙台
14:00　モンテディオ山形　vs　ロアッソ熊本
16:00　水戸ホーリーホック　vs　ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　長崎（62／＋15）
2位　水戸（61／＋21）
3位　徳島（57／＋18）
4位　大宮（56／＋16）
5位　鳥栖（56／＋7）
6位　千葉（55／＋12）
7位　仙台（54／＋10）
8位　磐田（51／＋3）
9位　今治（47／＋5）
10位　いわき（46／＋9）
11位　札幌（43／－16）
12位　甲府（42／－3）
13位　山形（41／＋1）
14位　秋田（38／－10）
15位　藤枝（36／－6）
16位　熊本（34／－10）
17位　大分（34／－12）
18位　富山（27／－18）
19位　山口（25／－13）
20位　愛媛（20／－27）