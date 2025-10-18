2025明治安田J2リーグ第33節の5試合が18日に行われた。

4試合負けなしと好調のサガン鳥栖は、ブラウブリッツ秋田と対戦した。立ち上がり5分に西矢健人が先制点を決めると、これが決勝点となり1－0で勝利。直近5戦で4勝1分けで暫定5位に浮上した。

2連中のRB大宮アルディージャは藤枝MYFCをホームに迎え入れると、左からのクロスをアルトゥール・シルバが胸トラップで落とし、豊川雄太が押し込み、36分に先制に成功。このままスコアは動かず、1－0で大宮が勝利を収めた。いわきFC対愛媛FCの一戦は、2－1でいわきが白星を挙げている。なお、16位ロアッソ熊本と17位大分トリニータが、明日行われる試合でそれぞれ勝利した場合、愛媛のJ3降格が決定する。

前節ジェフユナイテッド千葉に勝利し、リーグ戦14試合負けなしと絶好調のV・ファーレン長崎は、ヴァンフォーレ甲府と対戦。10分にエジガル・ジュニオのゴールで幸先いいスタートを切ると、26分にも追加点を奪う。後半も2得点を挙げ、4－0で完勝した。

ジュビロ磐田対徳島ヴォルティスの試合は、アウェイの徳島がルーカス・バルセロス・ダマセーノが13分に先制点を決めたのを皮切りに、前半に一挙4ゴールを記録。徳島は磐田に4－0で勝利し、連勝を達成している。

今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第32節

▼10月18日（土）

サガン鳥栖 1－0 ブラウブリッツ秋田

RB大宮アルディージャ 1－0 藤枝MYFC

いわきFC 2－1 愛媛FC

V・ファーレン長崎 4－0 ヴァンフォーレ甲府

ジュビロ磐田 0－4 徳島ヴォルティス

▼10月19日（日）

12:55 カターレ富山 vs 北海道コンサドーレ札幌

13:00 FC今治 vs レノファ山口FC

14:00 大分トリニータ vs ベガルタ仙台

14:00 モンテディオ山形 vs ロアッソ熊本

16:00 水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 長崎（62／＋15）

2位 水戸（61／＋21）

3位 徳島（57／＋18）

4位 大宮（56／＋16）

5位 鳥栖（56／＋7）

6位 千葉（55／＋12）

7位 仙台（54／＋10）

8位 磐田（51／＋3）

9位 今治（47／＋5）

10位 いわき（46／＋9）

11位 札幌（43／－16）

12位 甲府（42／－3）

13位 山形（41／＋1）

14位 秋田（38／－10）

15位 藤枝（36／－6）

16位 熊本（34／－10）

17位 大分（34／－12）

18位 富山（27／－18）

19位 山口（25／－13）

20位 愛媛（20／－27）