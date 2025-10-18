ガールズグループ・ME:Iが18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

ME:Iは現在、COCOROとRANが体調面を考慮し活動休止中。今月15日にはSHIZUKUに関して、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとし、当面の間、活動を休止すると発表された。さらにこの日、KOKONAが体調不良のためGirlsAwardを欠席することが発表され、7人体制での出演となった。

美脚際立つ衣装で登場したME:Iは、「Click」「THIS IS ME:I」など5曲を全力でパフォーマンス。MOMONAは「今の私たちの全力をお見せします」と語っていた。

「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。

(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER