「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、千葉ロッテマリーンズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

山城京平(やましろきょうへい)

亜細亜大の山城京平（写真：産経新聞社）

・投打：左投左打

・身長／体重：174cm／71kg

・生年月日：2003年9月20日

・経歴：興南高‐亜細亜大



今季は投手陣のやり繰りに苦しんだ千葉ロッテマリーンズにとって、山城京平は魅力的な存在となるだろう。



興南高時代は3年春にチームが甲子園出場を果たすも、自身は調整不足で聖地のマウンドへ上がれず。甲子園のマウンドへ立つことはなかった。

それでも、亜細亜大への進学後は成長を見せ、4年春のリーグ戦で最速154キロを計測。同年は7試合の登板で防御率1.39をマークし最優秀防御率に輝いた。



174cmと決して身長は高くないが、剛速球が魅力の左腕。即戦力投手として注目を集めている。



ロッテでは今季、左投手で10試合以上に先発登板したのが小島和哉、ブライアン・サモンズのみ。



さらなる先発強化が必要不可欠となる中、救世主として山城に白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

