今日の運勢は？★10月19日（日）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月19日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和6年）10月19日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？今日は好調な運気の1日です。特に午後からは直感が冴えやすいので、何かを選択する際は直感に任せて進めてみましょう。ラッキーカラーはゴールド。学びが深まりやすい日なので、探究心を大切に過ごしてみましょう。今日は気になることをとことん深掘りをしてみると良さそうです。海外に関することに目を向けるのも良さそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。新しい出会いに向けて動き出すのも良い運気です。活動的に過ごすことを心掛けて過ごしましょう。対人運が好調で交流が広がっていくような1日です。今日は様々な価値観を持った人との交流や対話の時間を大切にしましょう。異業種交流会に参加するのも良さそうです。繋がりが強化されるような日です。今日は特に1対1のコミュニケーションを大切にしましょう。パートナーに対して普段はなかなか話しづらいことなどを、このタイミングで話してみるのも良さそうです。趣味や友達との時間が充実しやすい1日です。特に予定がない場合は、アニメや漫画を楽しむような時間を持つことをおすすめします。今日は仕事運が好調で、周りから頼りにされるような機会が多くなりそうです。調子良く進めることはできそうですが、1人で抱え込んだり、頑張りすぎには注意をしましょう。金運が好調で調子良く活動的に動いていけるような運気です。今日は特に午後から外出したり、ショッピングに出掛けたりすると運気がアップするのでおすすめです。お家時間を大切にできると良い運気です。今日は部屋の掃除をしたり、書類の整理をして空間を整えることを心掛けて過ごしてみましょう。内省がテーマの日です。今日は瞑想をしたり、心が穏やかに過ごせる時間を大切にしましょう。温泉や銭湯など大きなお風呂に入ってリラックスするのも良さそうです。今日は色々な人と関わることで収穫がありそうです。積極的に人との交流を大切にできると良いですが、夜は早めに寝ることを心掛けましょう。今日は日頃の疲れを癒せると良い日です。胃腸に優しいものを食べるように心掛けたり、心が穏やかに過ごせる時間を大切にしましょう。今日は心と身体を労ることを1つでもできると良い日です。美味しいご飯を食べたり、お風呂に入って整えたりする時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/