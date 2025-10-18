「検討する価値はある」大谷翔平所属のドジャース、元所属選手を呼び戻す…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、外野陣に故障者や不振選手が相次ぎ苦しんだ。今オフは新戦力獲得に動くものとみられるが、ニューヨーク・ヤンキース所属のコディ・ベリンジャー外野手は有力候補の一人かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ベリンジャーはメジャーデビューした2017年からここまでに、ドジャース（2017-2022）、シカゴ・カブス（2023-2024）、ヤンキース（2025）の3球団でプレー。今季は152試合、打率.272、29本塁打、98打点といった数字を残している。

同メディアは「元ドジャースのベリンジャーがヤンキースとの契約を破棄し、今オフにフリーエージェント（FA）になる見込みだと報じられている。彼が拒否する見込みとされる2500万ドルのオプションは、今オフの彼の獲得に多額の資金が必要になることを示唆している。だが、2025年にキャリア2位のbWARを記録したことを考えると、30歳の強打者と再会する可能性を検討する価値はあるだろう」と言及。

続けて、「シカゴで2年を過ごし、今季はニューヨークでプレーしたベリンジャーは、2019年以降はオールスターに出場していない。ロサンゼルスで再会し、証明すべきものを持って復帰すれば大きな価値を発揮し、打撃面で苦戦したドジャースの外野陣に大きな厚みをもたらすことができるだろう」と記している。

