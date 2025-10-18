日本サッカー協会（JFA）は18日、欧州遠征に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー変更を発表した。

MF山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）がコンディション不良のため不参加に。代わってMF籾木結花（エヴァートン／イングランド）が追加招集された。

日本女子代表は24日にイタリアのコモでイタリア女子代表と、28日にスペインのラ・リネアでノルウェー女子代表と対戦する。