2025明治安田J1リーグ第34節が18日に行われ、ガンバ大阪と柏レイソルが対戦した。

17日に首位鹿島アントラーズとヴィッセル神戸の直接対決が引き分けに終わったことで、柏は鹿島と勝ち点差「3」に縮めるチャンスが訪れた。その柏に立ちはだかるのは前節に鹿島の5連勝を阻止したG大阪だ。

試合の均衡が破れたのは開始7分、柏が幸先よく先制する。パスを繋いで右サイドを突破。ペナルティエリア右に侵入した小泉佳穂が、冷静に相手をかわし、左足でゴール左下へと突き刺した。

15分、柏がリードを広げる。ペナルティエリア手前から小泉が鋭いキックをペナルティエリア左に送る。反応したジエゴが胸で中央にパスを送り、飛び込んだ中川敦瑛が合わせて押し込んだ。

さらに19分、柏が早くもリードを3点に広げる。コーナーキックの流れから小屋松知哉が左サイドを切り裂き、グラウンダークロスを供給。ボックス中央のジエゴが左足で合わせてゴールへ流し込んだ。

完全に試合を支配する柏は、51分に4点目を奪う。中川のパスを受けたジエゴが、ペナルティエリア内で反転から右足を振り抜き、この試合2点目を記録した。

せめて1点でも返したいG大阪は67分、ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得。イッサム・ジェバリが直接ゴールを狙ったが、惜しくもクロスバーに嫌われた。すると73分、鈴木徳真のハンドで柏にPKを献上する。これを細谷真大に決められて、点差は5点に広がる。

試合はこのまま終了し、柏は連勝で鹿島との勝ち点差を「3」に縮めた。次節は25日に行われ、G大阪は敵地で名古屋グランパスと、柏はホームで横浜FCと対戦する。

【スコア】

ガンバ大阪 0－5 柏レイソル

【得点者】

0－1 7分 小泉佳穂（柏）

0－2 15分 中川敦瑛（柏）

0－3 19分 ジエゴ（柏）

0－4 51分 ジエゴ（柏）

0－5 73分 細谷真大（柏）

