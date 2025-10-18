「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第4戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が18日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

王者・ソフトバンクは、大関友久が先発。レギュラーシーズンでは13勝、防御率1点台をマークした左腕が、チームを日本シリーズ進出に導けるか。

対する日本ハムは、北山亘基が先発マウンド。CS前回登板のオリックス戦では、4回4失点で降板。ファイナルステージでリベンジを果たし、チームの窮地を救いたい。

試合は、14時00分プレイボール予定となっている。

先攻：北海道日本ハムファイターズ

1番（右）水谷瞬

2番（遊）山懸秀

3番（指）フランミル・レイエス

4番（左）郡司裕也

5番（三）清宮幸太郎

6番（一）アリエル・マルティネス

7番（中）万波中正

8番（捕）伏見寅威

9番（二）水野達稀

（投）北山亘基

後攻：福岡ソフトバンクホークス

1番（左）柳田悠岐

2番（中）周東佑京

3番（右）柳町達

4番（一）中村晃

5番（三）栗原陵矢

6番（指）正木智也

7番（遊）今宮健太

8番（捕）嶺井博希

9番（二）野村勇

（投）大関友久

