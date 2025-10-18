「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第4戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が18日、みずほPayPayドームで開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
王者・ソフトバンクは、大関友久が先発。レギュラーシーズンでは13勝、防御率1点台をマークした左腕が、チームを日本シリーズ進出に導けるか。
対する日本ハムは、北山亘基が先発マウンド。CS前回登板のオリックス戦では、4回4失点で降板。ファイナルステージでリベンジを果たし、チームの窮地を救いたい。
試合は、14時00分プレイボール予定となっている。
先攻：北海道日本ハムファイターズ
1番（右）水谷瞬
2番（遊）山懸秀
3番（指）フランミル・レイエス
4番（左）郡司裕也
5番（三）清宮幸太郎
6番（一）アリエル・マルティネス
7番（中）万波中正
8番（捕）伏見寅威
9番（二）水野達稀
（投）北山亘基
後攻：福岡ソフトバンクホークス
1番（左）柳田悠岐
2番（中）周東佑京
3番（右）柳町達
4番（一）中村晃
5番（三）栗原陵矢
6番（指）正木智也
7番（遊）今宮健太
8番（捕）嶺井博希
9番（二）野村勇
（投）大関友久
【了】