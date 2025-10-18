「状況が一変した」大谷翔平所属のドジャース、2年連続ワールドシリーズ進…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは17日（日本時間18日）、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で5-1の勝利を収め、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。大谷はこの日、投打で活躍を見せ、勝利に大きく貢献した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエマ・リンガン記者が言及した。

投手・大谷はこの日、初回から3者連続三振を奪う立ち上がりを見せ、最終的に6回（100球）を投じ、被安打2、奪三振10、与四球3、失点0の好投を披露した。ブレイク・トライネン投手が1点を失ったものの、佐々木朗希投手を含むブルペン陣もブルワーズ打線を見事に抑えている。

一方で打者・大谷は、初回にホセ・キンタナ投手から先頭打者本塁打を放つと、4回にはチャド・パトリック投手、7回にはトレバー・メギル投手からもソロ本塁打を放ち、1試合で3本の本塁打を記録。投打での圧倒的な活躍でワールドシリーズ進出を決めている。

これまで不振が続いていた大谷について、リンガン氏は「ドジャースでMVP級の活躍を見せた大谷だったが、その成功をポストシーズンに持ち込むのに苦戦していた。しかし、その状況は一変し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた」と言及した。

